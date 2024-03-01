新竹市推免費癌症篩檢活動 鼓勵參與有機會抽萬元禮券

新竹市衛生局為守護市民健康，今天宣布「做篩檢、顧健康、抽萬金」抽獎活動起跑，凡設籍或現居竹市者，即日起至11月15日前完成任一項癌症篩檢，就有機會獲得萬元禮券；3月8日婦女節當天，在北區衛生所還有「免費篩檢、御送好禮」活動，檢查項目包含子宮頸癌、乳癌及大腸癌篩檢服務，符合資格者完成篩檢可獲得精美御守。

衛生局長陳厚全說明，依國民健康署資料指出，癌症已連續41年蟬聯國人十大死因之首，台灣每4名死亡人口就有1人死於癌症。市府落實「早期發現、早期治療」癌症防治重點，今年11月15日前推出「做篩檢、顧健康、抽萬金」抽獎活動，竹市醫療院所或衛生所完成任一項癌症篩檢即可參加抽獎，最大獎一萬元禮券，歡迎全民踴躍篩檢。

新竹市衛生局也同步推出「無痛大腸鏡檢查服務」，針對大腸癌篩檢陽性個案且設籍竹市者，可由衛生局轉介並經合約院所麻醉專科醫師評估後，執行麻醉者即給予補助3000元，限量150名。

此外，乳癌為台灣女性好發率相當高的癌症，市府衛生局提醒45歲以上女性朋友們，可攜帶健保卡至乳房攝影檢查醫療機構，或下載「全民健保行動快易通－健康存摺APP」，查詢前次檢查結果及時間，確定符合資格後，即可接受乳房X光攝影檢查，保障自身健康。

38婦女節當天，竹市衛生局也將於早上8點半至下午3點在北區衛生所舉辦「免費篩檢、御送好禮」活動，提供婦女45到69歲進行乳房攝影、30到69歲子宮頸抹片檢查，且50到74歲的男、女性均可同時進行糞便潛血檢查；若當天無法前往參與，竹市三區衛生所平時皆有篩檢活動場次，詳情可上竹市衛生局官網「免費癌症篩檢場次」（https://gov.tw/63X）查詢。