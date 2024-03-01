掃墓季到！竹市免費掃墓專車明天上路 交通管制看這裡

清明掃墓時節將屆，新竹市免費掃墓直達專車及定點接駁車明天起至4月4日上路服務，將於每周六、日及國定連假共11天，於每天上午7點至下午2點提供每15分鐘1車次，設三姓橋車站、三姓橋路及大坪頂等接駁點；為避免大坪頂永生園交通壅塞，明天起也有交通管制，鼓勵民眾多利用免費接駁，提早前往大坪頂納骨堂祭祀。

交通處指出，大坪頂永生園每年清明節期間皆會湧入數以萬計的人潮與車潮，為保持道路交通順暢，新竹市警察局於3月2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4日等，共11日上午6點起至下午5點，實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施。

交通管制規範汽車去程須自元培街經香村路300巷至大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段331巷下山至中華路5段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，市府提醒民眾依指示牌及現場警察的指揮引導，保持交通動線暢通。

交通處也說明，為舒緩上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾使用，直達專車及定點接駁車將於3月2、3、9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4日等，共11日，每天上午7點至下午2點行駛，每15分鐘皆有1車次，直達專車將從台鐵三姓橋站發出，中途不停靠。

交通處指出，定點接駁車從三姓橋路沿線共3個站點，上山首班車為上午7點，末班車下午1點自三姓橋路及元培街148巷交叉路口發車；下山首班車為上午7點30分，末班車下午2點自大坪頂永生園發車，請民眾依路線搭乘，如有攜帶寵物請裝入寵物箱方可上車，避免影響其他民眾搭乘權益。