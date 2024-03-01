桃園敬老愛心卡搭小黃補助7成車資？市府：訊息有誤

桃園地方鄰里與LINE聊天群組近日流傳一則消息，內容敬老愛心卡3月1日起補助7成車資，每月可使用點數也從800點變1000點，引發討論；對此，桃園市社會局與交通局今天都證實是錯誤訊息。

桃園鄰里社區的LINE群組流傳，即日起持敬老愛心卡搭計程車，政府補助70%車資，剩下30%自費，而敬老愛心卡點數每月上限1000點，一點一元，當月未使用完畢即歸零，次月會再補足1000元；由於福利政策與桃園市政府原先規畫差異甚大，許多長者看病往返醫院都叫愛心計程車，訊息迅速在地方傳播，但內容指敬老愛心須到戶政事務所申辦，與現行辦法有別，也引發民眾質疑真實性。

桃園市交通局表示，網路流傳的消息是以花蓮縣政府敬老愛心卡福利政策為版本修改，花蓮縣府確有每月1000點、單趟計程車資70%補助措施，但網傳是桃園福利政策，此部分可能是訊息轉傳之間造成誤會。目前桃園持敬老愛心卡搭愛心計程車仍維持單趟車資100元以下補助36點（一點抵一元）、101元以上補助72點，單趟最多補助72點，並未調整。

桃園市社會局也說，目前桃園敬老愛心卡點數仍是每月800點，未使用完畢的餘額不得累積，次月會補足至800點，且申辦業務由各區公所負責，並非戶政事務所，請民眾多加留意。