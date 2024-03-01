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持TPASS遊苗栗 抽住宿券

聯合報／ 記者胡蓬生鄭國樑／連線報導

TPASS行政院通勤月票去年上路，苗栗縣因地利之便同時加入桃竹竹苗及中彰投苗TPASS通勤月票，昨宣布趁賞桐、賞螢季到來推出抽獎活動，歡迎民眾持TPASS到苗栗旅遊，有機會抽中住宿券等。桃園機場捷運通車7年，桃捷公司也祭出會員活動，有望帶走TPASS通勤月票等好禮。

苗栗縣政府指出，TPASS行政院通勤月票除了通勤、通學，還可運用於觀光旅遊，昨天辦「漫遊苗栗TPASS Go給力」宣傳活動，邀桃竹苗及中彰投等縣市交通觀光主管到場。

縣長鍾東錦說，苗栗縣地理位置過去「很奇怪」，許多業務分屬新竹或台中的主管單位管轄，但「不南不北」劣勢已成優勢，希望透過TPASS吸引兩大生活圈遊客，感受苗栗魅力風情 。

苗縣府指出，5月30日前持TPASS到苗栗旅遊就有機會抽中住宿券等大獎，活動也結合鄉鎮景點與特色店家，還有完成指定任務抽好禮等系列活動，詳情可以上苗栗縣政府工務處官網查詢。

此外，桃園大眾捷運公司為感謝機捷旅客支持，3月2日至31日舉辦「Lucky 7 桃捷i你」7周年歡慶活動好康三重奏，鼓勵下載「i搭桃捷2.0」APP並加入會員，活動期間前777名新註冊會員可以獲得機場捷運線不限區間乘車券，會員也有機會抽中乘車券或通勤月票等好禮。

TPASS 機場捷運 苗栗縣

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