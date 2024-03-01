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楊梅裕成路口改善號誌 紓解壅塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園區楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的要道，但裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈易生危險，目前已改為預告號誌。圖／市議員周玉琴提供
桃園區楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的要道，但裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈易生危險，目前已改為預告號誌。圖／市議員周玉琴提供

桃園市楊梅區裕成路為通往台1線中山路及國道的要道，車流龐大，但裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅設閃黃燈，裕成路車流看不到號誌，易在路口堵塞。市府交通局回應，因該路逢彎處，視線死角不易察覺燈號變燈易生危險，決議將既有特種閃光號誌改調為預告號誌。

楊梅裕成路、瑞溪路周邊有楊梅體育園區、楊光國中小、住宅區與大賣場等，加上裕成路右轉走台1線可至中壢，左轉通往楊梅及上國道，是當地南來北往重要道路。

市議員周玉琴表示，裕成路下坡往台1線方向，在瑞溪路口需先轉個下坡彎才能到路口，過去與瑞溪路口交會處僅設閃光號誌，導致裕成路車流與瑞溪路往台1線的車流交織，路口長年壅塞。

周玉琴說，用路人多天天塞車真的不是辦法，先前邀交通局會勘改善，建議除下坡路段彎道繪設雙黃線路段增設交通桿外，閃光號誌改為預告三色號誌。

交通局交通工程科回應，該路口位於裕成路轉彎處，因視線死角不易察覺燈號變燈，常緊急煞車影響路口交通安全，近日已將既有特種閃光號誌改調為預告號誌，希望能讓車流順暢。

國道 塞車 桃園

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