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移電纜設綠帶 東光公園大變身
新竹市東光公園過去設施老舊、植栽生長凌亂，竹市府2022年翻修改造，工期受電纜下地遷移、占用戶拆遷費時與物價波動影響而延宕，經市府加速推進後，終於在昨天啟用。亮點在於電纜地下化營造全長700公尺的無障礙人行道，一旁設置綠帶緩衝帶與大排旁通透圍欄，環境煥然一新。
東光公園位於竹市東光路旁，東勢大排貫穿其中，過去可見公園既有設施老舊、水圳圍牆過高斷開水景，靠路側還有沿線人行道林立電桿、電纜線及公用設施箱體，嚴重影響公園使用及景觀。
竹市府城銷處2022年4月啟動東光公園改建，原定該年底完工，但進度大幅落後，城銷處長嚴翊琦說，主因為電纜線地下化遷移期程長、占用戶拆遷溝通、交通設施整併介面繁瑣、東勢大排排水安全等，又逢市場物料、人工成本波動。
城銷處指出，在市府團隊努力克服後，去年5月加速施工，東光公園南段人行道率先於去年10月開放，東光公園整體昨天完工。
市長高虹安出席啟用典禮，她表示，東光公園升級營造老樹下舒適休憩空間、凌亂電纜線下地，原本大排旁1.5公尺高的圍牆也拆除了，設置通透的安全欄杆，公園內還有遊憩與體健設施，歡迎各年齡層來公園遊憩、漫步，享受東光公園的新風貌。
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