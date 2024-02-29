探討人性慾望、舞蹈戲劇多形式免費表演 中壢藝術館登場

桃園楊梅永平工商表演藝術科第11屆學生，將於3月14日在中壢藝術館表演籌備1年的畢業公演，本次以象徵著無限的可能性以及對於人性慾望的探討的「Pandora」為主題，今年的畢業公演將呈現多元的表演形式，包括舞蹈、戲劇、音樂類型的融合，讓觀眾感受到來自不同藝術領域的衝擊和啟發。

永平工商表演藝術科致力於培養學生在表演、舞蹈、音樂、戲劇和視覺藝術等多個藝術領域的綜合能力，今年的畢業公演將呈現多元的表演形式，包括舞蹈、戲劇、音樂類型的融合，讓觀眾感受到來自不同藝術領域的衝擊和啟發，每一個演出場次都是一場獨特的冒險，將觀眾帶入一個充滿奇幻的藝術世界。

公演將呈現華麗的舞台設計和精湛的燈光效果，透過視覺和聽覺的完美結合，打造出一個真正引人入勝的藝術空間，觀眾將沉浸在「Pandora」的奇幻世界中，感受藝術的力量和情感的共鳴。

公演實習股長游玟雅說，公演高中3年最具有代表性的舞台，大家排練到天黑只為了呈現最完美的演出。每次看驗收紀錄影片的時候，看到大家不停地在進步，愈來愈自信的台風與越來越整齊的動作，真的是會讓他打從心裡的感動與開心。

宣攝組負責學生彭芮瑩表示，雖然之前也有協助過學長姐們的畢業製作，但當自己在辦展時，還是會有很多不知所措的地方。除演出外，大家也需要學習幕後行政，他負責拍攝、剪輯和宣傳，要了解什麼宣傳內容、行銷手法比較吸引人。這次畢業製作，大家從零開始到透過學習、找贊助、節目編排等等，共同去完成一項重大展演，雖然很累很困難但是非常充實。