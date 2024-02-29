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楊梅體育園區周邊道路彎處易危險 交通局出手這樣改

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈，易生危險。圖／周玉琴提供
桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈，易生危險。圖／周玉琴提供

桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈，裕成路車流看不到號誌，易在路口堵塞，地方頭痛不已。桃園交通局回應，因該路逢彎處，視線死角不易察覺燈號變燈易生危險，決議將既有特種閃光號誌改調為預告號誌。

楊梅裕成路、瑞溪路周邊有楊梅體育園區、愛買、楊光國中小、住家社區等，加上裕成路右轉走台1線可至中壢，左轉通往楊梅及上國道，是當地南來北往要到，導致上下班時間總是有不少車流，時常壅塞。

市議員周玉琴表示，裕成路下坡往台1線方向，在瑞溪路口需先轉個下坡彎，才會到台1線路口，過去與瑞溪路口交會處僅設有閃光號誌，導致裕成路上的車流看不見台1線的號誌，大家拚命往前開，與瑞溪路往台1線的車流交織，台1線要往瑞溪路的車也易卡在車陣中，所有車輛在路口打結，造成壅塞。

周玉琴說，用路人多天天塞車真的不是辦法，考量到下坡路段提前應變，藉以降低意外與堵塞，先前邀集交通局一同會勘改善，建議除下坡路段彎道繪設雙黃線（分向限制線）路段增設交通桿外，閃光號誌改為預告三色號誌。

交通局交通工程科回應，民眾反映台1線與裕成路口於裕成路（西向東）行經瑞溪路一段，因該路口位於裕成路轉彎處，因視線死角不易察覺燈號變燈，常緊急煞車影響路口交通安全，建議於該路口增設預告號誌，經與勘人員討論，決議將既有特種閃光號誌改調為預告號誌，已於2月23日啟用改善。

桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈，現改為預告號誌。圖／周玉琴提供
桃園楊梅裕成路為通往台1線中山路及國道的重要道路，每到上下班時間，總有許多民眾開車經過，不過裕成路往中山路方向及瑞溪路路口，過去僅有閃黃燈，現改為預告號誌。圖／周玉琴提供

國道 塞車 桃園

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