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竹市東光公園大變身！電纜下地可漫步綠帶人行道
新竹市東光公園已有20年歷史，過去設施老舊、植栽生長凌亂，竹市府近年啟動翻修改造，亮點在於將路側既有公用設施及線路整併地下化，同時也增加綠帶緩衝帶、大排旁設置通透圍欄，讓各年齡層都能安心在公園遊憩、漫步，享受東光公園新風貌。
東光公園位於新竹市東光路旁，東勢大排貫穿其中，過去可見公園既有設施老舊、形成區域切割破碎且植栽生長凌亂，加上水圳圍牆過高斷開水景，以及靠路側的沿線人行道林立電桿、電纜線及公用設施箱體，都嚴重影響公園使用及景觀。
竹市府城銷處2022年4月啟動東光公園改建，原定當年度就要完工，進度大幅落後，城銷處長嚴翊琦說，主因為電纜線地下化遷移期程長、占用戶拆遷溝通、交通設施整併介面繁瑣、東勢大排排水安全等，又逢市場物料、人工成本波動，導致工期延宕。
嚴翊琦說，在市府團隊努力下克服，去年5月起全面加速施工，南段人行道率先於去年10月開放，東光公園整體則於今年完工啟用，期盼帶給市民更好的生活、休閒環境。
市長高虹安今天出席東光公園翻新啟用典禮，她說，市府積極推動「美感新竹」、「宜居永續」，東光公園全面規畫重整升級，包含重新梳理原有植栽，營造老樹下休憩空間，並將凌亂電纜線下地，清整出乾淨的天際線，提供社區居民優質休閒場域。
東光公園原本大排旁1.5公尺高的圍牆也拆除，設置通透的安全欄杆，使民眾讓貼近水岸、減少視覺阻隔，並打造平整安全、環狀全長700公尺的無障礙人行通道串聯公園，公園內還有遊憩與體健設施，營造一處兼具休息遊憩及安全通行的水綠帶空間。
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