竹市六燃廠三期修復工程決標 5月開工2026年完工

有79年歷史的新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是全台少數二戰工業遺跡，市府落實文化資產保存政策，由於廠區近近1公頃，修復工程無法一步到位，市府分三階段修復；市府今指出，第三期修復再利用工程已於日前決標，預計5月開工、2026年完工，將持續修復六燃廠歷史建築本體及周邊環境，完工後期盼能重現歷史脈絡及獨特的眷村紋理，成為結合歷史經驗、地景記憶與生態保育的城市新亮點。

文化局指出，歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠（以下簡稱六燃廠）位於新竹市東區建美路、公道五路二段、建美路2巷包圍三角區域，為現今台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證眷村克難生活變遷的集體記憶。

園區融入了超過一甲子的眷村文化與故事，二戰後廠房作為眷戶居住使用，住戶以簡陋建材自行搭建建築、夾層來擴增使用空間，以供各家各戶分居，形成「屋中有屋」、「空中樓閣」的特殊居住形式，兼日治時期有形建築地景，與國民政府時期無形社會性遺產的雙重價值，兩個關鍵時代地景的交疊與共生，從二戰工業聚落到眷村聚落，是結合戰爭、科技與眷村文化的歷史建築，也是竹市重要的歷史記憶。

文化局說，六燃廠廠區面積大，修復工程無法一步到位，2021年已完成第一期廠房結構補強工程，第二期修復工程經費2650萬元，主要針對廠房周邊景觀及廠房本體部分構件修復，預計6月完工，第三期修復工程經費2億5470萬元（含監造及工作報告書），將持續修復六燃廠歷史建築本體及其周邊環境整頓，工期約30個月。