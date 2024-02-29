推動危老重建件數非六都第一 竹市府成立管委會輔導團

新竹市為300年歷史古城，也因為開發較早，轄內老舊房屋多，新竹市政府今天指出，竹市府配合中央推動都市危險老舊建築物加速重建政策，受理危老重建申請案迄今核定139餘件，為非六都第一，部分案件已順利完工，並陸續申領使用執照。針對未成立管委會的老舊社區，竹市府也成立輔導團協助，希望提升民眾居住品質。

竹市府都發處指出，危老重建沒有最小基地面積限制，申請門檻較低且審核速度快，相較於傳統都市更新程序繁瑣且曠日廢時，危老重建顯得簡單又快速，只要經耐震能力評估符合重建條件，並取得100％土地及建築物所有權人同意，即可申請重建。

所有權人送件後2個月內，一般可獲得市府審查完成，經確認容積獎勵值後，即可申請建造執照，市府呼籲有重建需求的屋主，務必把握時間提出申請，以免錯失良機。

都發處也提到，市府針對老宅提供多元補助政策，包含5樓以下無障礙設施增設無障礙電梯，還有免費到府評估服務，並協助建置6樓以上老舊大樓火災逃生避難裝置。針對針對老舊社區未成立管委會，市府也提供成立管委會輔導團協助。

此外，針對老舊大樓建築物，市府提供「3燈2器1門」消防設備更新補助及首次檢修申報補助，相關補助額度更是排名全國第二、非六都第一，從2022年8月截至去年底統計，3燈2器逾300棟、防火門逾100件施作完成，「一人申請、全棟受惠」。