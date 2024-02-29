竹市「這處國小」停車場部分時段對外開放停車 每小時30元

新竹市三民國小臨近台大醫院新竹分院，汽車停車位嚴重不足。竹市府今天指出，三民國小汽車停車場明天3月1日起，部分時段將開放供民眾停車，平天早上6點至晚上18點開放11格，平日18點後及假日，全場22格車位皆開放，停車收費每小時30元。

竹市府交通處指出，新竹市屬於人口稠密的都市，市區停車位經常一位難求，但興建停車場費用龐鉅且期程較長，解決停車問題緩不濟急。為紓緩停車空間不足，市府與高停車需求區域的周邊學校溝通協調開放校園停車空間，竹市校園合計釋出127個車位供民眾租借，未來陸續開放，停車收入也將回饋校園運用。

交通處說明，以三民國小周邊為例，附近為台大醫院新竹分院，汽車停車位數量嚴重不足，僧多粥少停車需求高，屢受民眾、里長、看診者停車需求請託，市府與三民國小商議，釋出停車空間開放民眾使用，緩解停車需求。

教育處表示，三民國小汽車停車場試辦期間，交通處協助校方與民間合作建置相關設備，在學校離峰使用時段開放民眾停車。學校對外開放停車以不影響學生教學活動、教職員為前提，如遇學校辦理活動，仍以學校活動為優先，並輔以門禁管理、中央監控等電子設備，讓學生及家長安心。

教育處指出，三民國小汽車停車場開放停車收費費率為每小時30元，停車場開放時段及車格數分別為：平日早上6點至晚上18點開放全場一半車格數計11格；平日晚上18點後全場開放為22格車位；假日全場開放22格車位。請民眾留意開放時間，於學校公告關門時間前駛離，以免無法取車。