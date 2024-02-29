峨眉湖、新埔 黃花風鈴木盛開

粉紅櫻花季還未過，竹縣即將迎來黃花風鈴木花季，峨眉湖畔步道沿路栽種的風鈴木盛開時，與湖光山色相映襯，黃澄澄的景色是遊客3月賞花必到景點；新埔也是熱門賞花點，還能同時欣賞滿牆傾瀉而下的橘黃色炮仗花與黃色風鈴木相輝映。

竹縣交旅處說，黃花風鈴木已成為竹縣繼櫻花盛開後一大賞花看頭，已有4到5成開花率，預計3月初滿開，以新埔詹家黃花風鈴木、巨埔休閒生態農場及峨眉湖步道最知名。

峨眉鄉的峨眉湖步道是黃花風鈴木主要栽種分布景點，尤其鄰近竹81線鄉道處的步道沿線，每逢3月風鈴木盛開，都吸引大批遊客漫步環湖步道。

新埔鎮巨埔休閒生態農場一踏入便可見到兩側高大的黃花風鈴木，觀景平台是拍攝的絕佳地點。

新埔鎮旱坑里的「詹家黃花風鈴木」小徑種植上百株黃花風鈴木，詹家免費開放賞花，正值炮仗花盛開，橘黃花苞宛如瀑布般傾瀉而下，景象壯觀。