非法養豬場糞水汙染野溪 苗栗開罰

苗栗縣議員陳光軒接獲陳情，頭份流東里4鄰有養豬場長期排放糞水，汙染農民灌溉用水，且違規處理餿水造成環境惡臭，農業處、環保局前天稽查發現場內飼養約300頭豬，但無畜牧登記及排放許可證，分別依違反畜牧法、水汙染法開罰，要求1個月改善且不得再飼養，如複查未改善，將按次連續處罰。

陳光軒26日晚間收到市民代表黃宣乾反映，流東里有養豬場長期排放糞水汙染，前天請環保局、農業處人員聯合稽查，發現業者是新竹縣人到頭份養豬，未辦理畜牧登記卻養了300頭左右，現場環境髒亂惡臭，水肥處理設施也簡陋，豬糞及糞水部分排入一旁野溪，溪水汙黑混濁，現場還查獲違規處理廢棄物。

農業處表示，養豬達20頭以上就必須申請，業者依規可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，已要求限期改善且不得再養，如要申請畜牧登記，但附近300公尺內有住家，也不符合申辦畜牧登記的條件。

環保局指出，業者也沒有排放許可證，現場的廢水處理設施簡陋，未達排放水標準導致附近野溪受汙染，將依違反水汙法開罰，可處6萬元以上、600萬元以下罰鍰。