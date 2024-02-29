排水改善90% 桃園棒球場3月29日完工

樂天桃園棒球場從去年11月球季結束後展開15年來首次重大修繕，隨中華職棒新球季開打倒數、新竹棒球場今年無法比賽，桃市府加緊球場3大優化工程，預計3月29日完工；體育局昨表示，目前總工程進度70%，其中攸關球員安全的「場地排水及噴灌系統改善」進度已達90％，也被視為最具指標的里程碑。

樂天桃園棒球場啟用15年，因賽事密集使用，球場硬體環境、附屬設備效能逐年遞減，近年常因雨後積水不退、夜間照具不亮與照度不佳等情形影響比賽，去年展開優化工程。

張善政前天低調視察，昨指出，直接關係球員安全的覆土與草皮，是場地排水及噴灌系統改善工程的重中之重，選用美國大聯盟等級紅土，由日本場務專家建議，採用植物生長燈，讓草皮在寒冷天氣中穩定生長。

體育局長許彥輝也強調，球員安全絕對是首位、最優先考量，將全力確保施工品質，球場淺層區域會避免有小石子造成運動時受傷；此外，北部近期日照不足，植物生長燈可讓草皮快速成長，據說可達6倍，球場入夜後也宛如元宵燈會般絢麗。

針對排水設施，張善政說，工程團隊移除原有透水性較差的土層，鋪設新的魚骨式透水網管，工程接近完成，完工後將進行壓力測試，模擬比賽中可能遇到的降雨情形；觀眾座椅與照明系統的改善如火如荼進行，未來桃園棒球場的比賽、觀賽體驗一定讓大家感受到進步。

據了解，市府評估桃園棒球場被球迷檢驗的強度將不亞於大巨蛋，且以新竹棒球場為主場的味全龍是去年總冠軍，球場至今卻未啟用，恐加深球迷不滿，為嚴防問題在桃園重演，市府緊盯工程進度。

去年球季結束後，張善政至少3次到球場了解工程進度，副市長蘇俊賓、王明鉅與秘書長詹榮鋒也多次到場掌握情況，市府另邀日本職棒與美國大聯盟專家查看。

體育局昨說，目前各工程改善進度如期如質進行，「場地排水及噴灌系統改善」達90%、「夜間照明系統優化」65%、「外野看台地坪及座椅更新」55%，預計3月29日完工。