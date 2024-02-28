桃園區捷運綠線完成6站連續壁底版結構 主體工程登場

桃園市政府捷運工程局今表示，捷運綠線G08站工程位於景福宮附近的舊永和市場，110年11月拆除後進行中間柱、連續壁及開挖支撐等工程，施工歷時兩年多2月底完成結構體底版進度，綠線在桃園區6座地下車站，也因此全部進入主體結構施工，預計114年至115年陸續完成，隨後進入水電裝修工程階段。

桃園捷運工程局指出，捷運綠線G08車站（舊永和市場）位於狹窄桃園區中正路15米道路旁，因基地面積達3300平方公尺且開挖30公尺深，總出土量將近10萬立方公尺。

站體部分設在舊永和市場的原址，站體跟捷運綠線隧道採取地面下擴挖方式連通，為確保潛盾隧道工程不受站體施工影響，必須在隧道穿越前及早進行站體施工，工程團隊將底版分3區施工，農曆年前已完成兩區底版，第3塊底版也趕在228假期前完成，將持續攢趕工進，預定114年完成各項結構工程，確保未來潛盾隧道不受臨近的車站施工影響而變形。

捷運工程局局長劉慶豐說，G08站底版完成後，GC03標全數站體進入結構施工，預定6個站的結構會在114到115年陸續完成，市長張善政設定綠線117年通車至G08站的目標（從北段往南，北段7站115年通車），未來將招商開發土地，可結合景福宮及原永和市場商圈機能，打造觀光、住商混合或商業大樓，為舊城區注入新光景及人潮。