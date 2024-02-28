樂天桃園棒球場晚間粉紫燈一片呼應燈會？ 原因曝光

樂天桃園棒球場啟用迄今15年，因應中華職棒及國內、外棒球賽事密集使用，致使球場硬體環境、附屬設備效能逐年遞減，近年常有球場雨後積水不退、夜間照具不亮與照度不佳等情形影響比賽。近期正辦理優化工程，其中因北部近期日照不足，因此球場草皮採用植物生長燈，加速草皮成長，桃園體育局長許彥輝也說，樂天球場排水工程改善進度完成90%。

昨晚臉書「桃園號」PO出一張粉紫色燈照草皮照片，並寫到桃園樂天棒球場目前正在優化，其中草皮大有學問，選用南部充足陽光下生長的草皮再種植回球場，不過因為北部最近天氣不太好，缺乏陽光，現在晚上都會開「植物生長燈」幫助草皮生長，期待全新優化後的桃園棒球場，將會在新的賽季與大家見面。

體育局長許彥輝也在臉書寫到，桃園燈會受到市民歡迎，人潮從周末到平日都滿滿滿，燈會展到周末，歡迎大家來南昌營區、虎頭山創新營區看桃園燈會，體育局這周也有燈，是植物生長燈，樂天球場草皮工程採用植物生長燈，讓草皮快速成長。有數據顯示在「溫室」裡，植物生長燈可以促進植物成長快6倍，樂天球場排水工程改善進度完成90%。

也有網友在貼文底下留言「只要真有心把球場整修好、不用找偽大聯盟專家整天挖啊挖、給桃市府團隊一個讚...」、「這種照頭髮不知頭髮會不會長出來？」、「用心的灌溉讓我們有更優質的球場一起加油」、「很期待」、「我還第一次聽到植物生長燈這東西」。