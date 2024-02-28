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黃花風鈴木接力粉紅櫻花雨 竹縣風鈴木盛開吸賞花人潮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，遊客前來賞花還能享受峨眉湖的湖光山色。圖／竹縣交旅處提供
峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，遊客前來賞花還能享受峨眉湖的湖光山色。圖／竹縣交旅處提供

粉紅櫻花季還未過，新竹縣即將迎來黃花風鈴木花季，尤其峨眉湖畔步道沿路栽種的風鈴木盛開時與湖水相互倒映，黃澄澄的景色是遊客3月賞花必到景點，此外新埔鎮同樣是熱門賞花點，還能同時欣賞滿牆傾瀉而下的橘黃色炮仗花與黃色風鈴木相輝映。

新竹縣交旅處表示，黃花風鈴木已成為新竹縣繼櫻花盛開後一大賞花看頭，每年2月末風鈴木逐漸綻放，3月期間更是盛開期，今年氣候合宜，已有4到5成的開花率，預計3月初滿開，預估屆時金黃一片的花海勢必掀起新一波打卡熱潮，其中又以新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場以及峨眉湖步道最為知名。

位於峨眉鄉的峨眉湖步道是黃花風鈴木主要栽種分布景點，尤其鄰近竹81線鄉道處的步道沿線，更是最佳賞花景點，每逢3月風鈴木盛開，都會吸引大批遊客漫步在環湖步道上，且周邊柚子園傳來陣陣柚子花的清香，還能遠眺彌勒大佛，更能感受峨眉湖的湖光山色。

新竹縣另一處黃花風鈴木賞花景點，則是位於新埔鎮，遊客可以選擇到巨埔休閒生態農場賞花，一踏入便可見到兩側滿滿高大的黃花風鈴木，沿著農場內的廣源記圳步道前行，短短180公尺路程即可到達觀景平台，是拍攝黃花風鈴木的絕佳地點，黃澄澄一片的鮮明風景，為遊客帶來視覺上的享受。

其中以「詹家黃花風鈴木」最出名，因當地詹家地主在數百公尺長的小徑兩側種植了上百株黃花風鈴木，慷慨對外開放供遊客免費欣賞，遊客可在此處目睹黃花風鈴木綻放美景，同時因正值炮仗花盛開期，橘黃花苞宛如瀑布般傾瀉而下，景象壯觀。 

交旅處呼籲，新竹縣黃花風鈴木賞花景點多由當地熱心地主栽種且無償提供欣賞，請遊客賞花的同時，也要注意保持環境整潔，愛護自然資源，共同維護這片美麗的風景。

峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，金黃色倒影在碧綠湖水襯托下別有風味。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，金黃色倒影在碧綠湖水襯托下別有風味。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，預估3月初將達盛開期。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖步道沿線種植不少黃花風鈴木，預估3月初將達盛開期。記者巫鴻瑋／攝影
新埔鎮詹家黃花風鈴木與炮仗花同時爭豔，是3月花季熱門賞花景點。圖／竹縣交旅處提供
新埔鎮詹家黃花風鈴木與炮仗花同時爭豔，是3月花季熱門賞花景點。圖／竹縣交旅處提供

新竹 賞花 風鈴木

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