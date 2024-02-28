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頭屋外環道 年底將拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉外環道苗25線開闢15年，卡在用地問題，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空獲核定6700多萬元經費卻無法拓寬，立委邱鎮軍昨天協調水利署等相關單位解套，縣府希望今年底可以全部拓寬。

頭屋鄉外環道全長870公尺，連接台13線、縣道126線，縣府2009年興闢，台13線端文德橋、126線端獅豐橋寬度都24公尺，但中間一段440公尺，寬度僅12公尺，兩邊寬、中間窄，成了道路瓶頸，地方人士迭有反映拓寬。

頭屋鄉獅潭村陳姓居民日常利用外環道進出，他說，開車跑透透各地，頭屋鄉外環道有如啞鈴狀，讓人開眼界，頭屋兩側較寬處，還須以防撞桿區隔。

部分路段外側停了許多車輛，12公尺路內供通行，有些駕駛人不熟路況，從台13線轉進外環道，稍一不慎就撞上防撞桿，撞得只剩1、2支。

縣府工務處指出，外環道中間一段拓寬工程，水利署去年5月間就已核定，補助5744.3萬元，縣府配合1013.7萬元，並已完成工程設計，但卡在用地等問題，相關單位沒有共識，遲遲無法動工。

邱鎮軍昨邀相關單位協調，決議由工務處依規定向水利單位申請同意使用後，解決用地問題，工務處完成程序後發包，順利可於今年底完成拓寬。

水利署 邱鎮軍

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