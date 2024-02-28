豆子埔溪又變牛奶河 斥資1.8億改善

新竹縣竹北市建案多，建商為趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成重災區，縣府工務處也加緊區域改善計畫，預計投入1億8740萬元建置淨化及截流系統工程等。

環保局近3年共接獲83件次陳情，裁處38件次，罰款累計2530萬元，繼上周文平路與縣政九路段出現「牛奶河」後，前天民眾發現豆子埔溪又變白，依法開罰。

為徹底改善豆子埔溪河域，縣府2020年起委託顧問公司辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，獲環境部補助1億4600萬，自籌配合款4140萬，共投入1億8740萬。

工務處表示，改善計畫包括淨化及截流系統工程、淨化場旁景觀改善、文信爬蟲兩棲公園親水教育平台、儒林橋至翰林橋生態水域營造及停車場步道及人行棧道改善等項目，預計3月辦理細部設計審查會再送環境部審查，下半年辦理工程發包。

工務處強調，未來工程完成後，豆子埔溪水體將透過側溝系統連接專管至礫間處理場淨化，過濾後的水會再回到上游循環，除了保有水體潔淨，同時也達到乾淨水循環、保持水位等，避免旱期造成含氧量不足，魚群暴斃等。