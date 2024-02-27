議員詫異！竹市中小學聯合運、全市運前三名獎金停發 市府：這是誤解

新竹市今年的中小學聯合運動會已於日前展開，但民進黨議員劉康彥指出，他接獲陳情，市長高虹安竟將行之多年的竹市中小學聯合運動會和全市運動會「前三名」獎勵金全數停發，實在想不出此舉的理由；對此，教育處澄清，這是誤解，獎勵金並沒有全面取消，而是「回歸公平機制，並大幅提升及擴增績優選手及教練的獎勵」，以鼓勵選手與教練持續努力訓練，代表竹市參賽。

教育處說明，原先的獎勵機制歷年已接獲不少其他單項運動選手、教練、師生反映不公，也提出相關建議，市府傾聽心聲，從而考量更全面、高格局的公平性及效益性，讓獎勵金發揮更大效用。

教育處指出，有關公平性機制的部分，新竹市中小學運動會及全市運動會屬市級比賽，對象普及，且比賽項目僅「田徑」及「游泳」2項，原先只有這兩項運動項目有獎勵金，然而竹市每年各項運動項目蓬勃發展，例如跆拳道、排球、足球、射箭、網球等項目同等級市盃賽達20場次以上，這些運動卻未有同等獎勵金，長年以來顯有不公情形；加上新興運動項目日增，考量預算規畫、公平及效益性，並參考其他縣市的做法，調整鼓勵績優運動選手與教練機制，將往「拔尖培育、獎勵突破」的方式獎勵辦理。

教育處表示，市府已大幅提升及擴增選手及教練的獎勵，「破全國紀錄」的選手獎勵金已從兩萬元提升至六萬元，教練獎勵金則從一萬元提升至五萬元；此外，為鼓勵全國賽事的績優教練長年辛勞訓練選手，針對基層反映多年的大型賽事銀牌及銅牌教練獎勵金，市府也一併增列，包括全國運、全民運、全中運、原民運等大型綜合性運動賽會獎勵金，均進行相關增列，並新增「教育部學生運動聯賽」選手前四名及教練前三名獎勵金。

學生運動員獎勵金也增列了全中運個人賽第五名及第六名獎勵，又更新增「教育部學生運動聯賽」選手前四名及教練前三名獎勵金，將教育部學生運動聯賽所認定的盃賽，比照全中運團體項目獎勵標準頒發獎勵金。市府不僅大幅提升、更擴增選手及教練的多項獎勵，朝向「拔尖培育、獎勵突破」目標前行。

教育處指出，全市運動會或中小學聯合運動會破大會紀錄選手跟教練仍有獎勵金選手5000元、教練3000元，朝「拔尖培育」前行，讓竹市辛苦績優選手被看見。

劉康彥說，中小學聯合運和全市運是選拔新竹市頂尖且適合參加全中運優秀選手的重要賽事，一年的獎金預算支出不超過300萬，貿然中斷前三名獎金令人詫異。

劉康彥指出，市府前陣子宣布，針對參賽標準較嚴格的全國性體育賽事，將提高「破全國紀錄」之選手、教練獎勵金，這絕對是一大鼓勵，但不應「因噎廢食」犧牲基層賽事的獎勵金。

一位張姓家長則在新竹市政府教育處臉書粉專留言，強調取消全市比賽的前三名獎金，只留下破紀錄獎金，但有多少人能每年破紀錄，直呼高虹安的的做法是在挖東牆補西牆。