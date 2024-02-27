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石門水庫乾旱農灌蓄水剩54% 可望3月第一波降雨回穩水情
桃園市石門水庫春節後進入枯水期，市府經發局成立旱災災害緊急應變小組因應缺水危機提前抗旱整備，對此，水利署北區水資源分署今天下午表示，石門水庫進入枯水期、降雨少，加上1期稻作2月農業供灌用水大，目前水情仍在預控範圍，氣象署預測3月1日起第一波降雨來臨，水庫水位可望維持穩定及回升。
石門水庫自去年10月連續雨勢進入滿庫之後，隨著春節前降雨較少，4個多月來，石門水庫水位持續下降，至今天下午水庫蓄水率剩下54.1%、蓄水量1.1億噸，北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫目前正值乾旱期，降雨較少，加上1期稻作2月春耕供灌，農業用水需求量大，水庫水位下降至54%，水情監看還在例行性管控範圍。
目前石門水庫枯水期階段，水情還在預控範圍，氣象署預測3月起降雨正常偏多，預測3月1日至3月3日第一波降雨可明顯看到，隨著這波雨量後續，石門水庫乾旱期現象的水位下降會減緩，水庫水位可望維持穩定、還可能回升，該分署會持續監看調控。
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