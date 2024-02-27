快訊

曾參加「超級紅人榜」！台中里長頭痛吞藥突倒下 送醫裝葉克膜搶救仍不治

不是財委會 藍黨團人士曝「這委員會」召委禮讓白營機率高

2年無工作...徐亨驚爆欠債2億破產 突發文「請為我加油好嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫乾旱農灌蓄水剩54% 可望3月第一波降雨回穩水情

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫進入乾旱期水位下降，水庫湖岸出現土石半裸露，預測3月起降雨水位可望回穩。記者曾增勳／翻攝
石門水庫進入乾旱期水位下降，水庫湖岸出現土石半裸露，預測3月起降雨水位可望回穩。記者曾增勳／翻攝

桃園市石門水庫春節後進入枯水期，市府經發局成立旱災災害緊急應變小組因應缺水危機提前抗旱整備，對此，水利署北區水資源分署今天下午表示，石門水庫進入枯水期、降雨少，加上1期稻作2月農業供灌用水大，目前水情仍在預控範圍，氣象署預測3月1日起第一波降雨來臨，水庫水位可望維持穩定及回升。

石門水庫自去年10月連續雨勢進入滿庫之後，隨著春節前降雨較少，4個多月來，石門水庫水位持續下降，至今天下午水庫蓄水率剩下54.1%、蓄水量1.1億噸，北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫目前正值乾旱期，降雨較少，加上1期稻作2月春耕供灌，農業用水需求量大，水庫水位下降至54%，水情監看還在例行性管控範圍。

目前石門水庫枯水期階段，水情還在預控範圍，氣象署預測3月起降雨正常偏多，預測3月1日至3月3日第一波降雨可明顯看到，隨著這波雨量後續，石門水庫乾旱期現象的水位下降會減緩，水庫水位可望維持穩定、還可能回升，該分署會持續監看調控。

石門水庫進入乾旱期水位下降，水庫湖岸出現土石半裸露，預測3月起降雨水位可望回穩。圖／北區水資源分署
石門水庫進入乾旱期水位下降，水庫湖岸出現土石半裸露，預測3月起降雨水位可望回穩。圖／北區水資源分署
石門水庫進入乾旱期水位下降，蓄水率剩下54.1%，3月起降雨可望水位回穩上升。圖／北區水資源分署
石門水庫進入乾旱期水位下降，蓄水率剩下54.1%，3月起降雨可望水位回穩上升。圖／北區水資源分署

氣象署 水利署 水資源 石門水庫 雨量

延伸閱讀

石門水庫蓄水率跌破6成 桃市成立旱災應變小組

日月潭水位再降至不到八成 民眾空拍形成「小鳥吃蟲」景象

受工程影響石門水庫部分路段將封閉 不影響民眾遊園

聯通管工程施工 石門水庫園區將通行管制

相關新聞

東門圓環路口「停車再開」科技執法？竹市交通處回應了

近日新竹網路社群瘋傳訊息，提到站前東門圓環四周所有的道路，地上都用油漆寫上「停車再開」，若沒有遵守將面臨科技執法拍照，不...

石門水庫乾旱農灌蓄水剩54% 可望3月第一波降雨回穩水情

桃園市石門水庫春節後進入枯水期，市府經發局成立旱災災害緊急應變小組因應缺水危機提前抗旱整備，對此，水利署北區水資源分署今...

現場抓包！豆子埔溪2度變牛奶河 元凶又是釀竹北新天坑建案

新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路河段，上周一（19日）出現不明乳白色液體和白色粉末，宛若奶粉沒泡開的「牛奶河」，...

鄭朝方伴手禮遭疑為選舉鋪路 公所：市政禮盒勿過揣測

竹北市長鄭朝方上任後，積極建設與行銷竹北市，不過有民眾投訴，近來有印製市長人像的客製化「福之方餅」，發放對象遍及外鄉鎮，...

桃園台66橋下閒置空間 歷時5年將建極限運動場8月完工

極限運動是許多年輕人熱愛活動，桃園台66橋下閒置空間興建極限運動場及市民活動中心，於5年前開始討論規畫，中間歷經疫情及經...

「啞鈴」頭屋外環道協調解套 6700多萬元全段24公尺寬

苗栗縣頭屋鄉外環道苗25線開闢15年，卡在用地問題，頭尾兩端24公尺，中間12公尺，有如啞鈴狀，空獲核定6700多萬元經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。