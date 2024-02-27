現場抓包！豆子埔溪2度變牛奶河 元凶又是釀竹北新天坑建案

新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路河段，上周一（19日）出現不明乳白色液體和白色粉末，宛若奶粉沒泡開的「牛奶河」，未料昨天同河段又有民眾發現白色汙水。據悉，造成豆子埔溪變牛奶河的元凶，就是造成新天坑的建案工地。新竹縣環保局表示，該白色泥水是天然地質影響、非添加汙染物質，已開立限期改善通知單。

距離新竹縣政府僅300公尺的新建案，因施工不慎，去年8月起釀成3次路面坍塌，也造成該路段封閉數月。當時中華民國土木技師公會全國聯合會現勘後研判，3次崩塌原則上都跟基地開挖的工法有關係。

新竹縣環保局指出，本周2度排放白色汙水的營建工地，正在開挖地下室，深度為地下4層逾10米；目前竹北市即將或正在深挖的合法建案尚有20多處，恐怕都可能產生白色泥水排放問題，近日會盡快找工務處研商對策。

環保局也表示，昨天上午派員稽查時，工地現場放流口有白色汙水流出，已告知業者立即停止排放，並清除豆子埔溪白色汙水，環保局已開立限期改善通知單，並將依違反水汙染防治法第30條規定處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並連續、加重裁罰。