桃園台66橋下閒置空間 歷時5年將建極限運動場8月完工

極限運動是許多年輕人熱愛活動，桃園台66橋下閒置空間興建極限運動場及市民活動中心，於5年前開始討論規畫，中間歷經疫情及經費問題，遲遲未發包動工，經過重新找施工單位將運動場及集會所分別發包興建，極限運動場將利用橋下P189至P195橋墩間約210公尺空間興建，將可提供滑板、腳踏車及直排輪使用，預計今年3月開工、8月中完工；而市民活動中心則辦理發包作業中。

台66橋下閒置空間多，過去一直有民代希望多加利用，去年12月開闢機車考照練習場，也有討論要興建停車場、其他休閒空間等。市議員彭俊豪表示，台66橋下有許多閒置空間，過去一直都有在討論要設置集會所、清潔隊轉運站、運動體健設施等場域，有些礙於經費無法完成，加上台66橋下屬公路總局管轄，需經過同意且無法改變橋墩下原有結構興建，因此目前看到的都僅是簡易設施，像體健設施、簡易球場等。

彭俊豪說，極限運動場目前在桃園在新勢公園及汴洲公園有，不過新勢公園規畫較早，極限運動使用者反映，能玩的空間不夠，加上比較不適合新手入門，人多一同使用時容易動線混亂發生危險，因此希望利用台66橋下的閒置空間來規畫，跨距較大的場地，能供滑板、直排輪、腳踏車來使用的極限運動場。

平鎮區公所工務課長杜國豪表示，橋下極限運動場及市民活動中心原先一同規畫設計，但規畫期間適逢疫情，因此遲遲未動工。後來公所決定將標案將活動中心及極限運動場分別發包。

杜國豪說，極限運動場將利用橋下P189至P195橋墩間帶狀空間興建，將分練習區、比賽用場域配置、飛越區Fun box及A版區域、Ramp及W版區等，極限運動遊具供滑板、腳踏車及直排輪等使用，預計今年3月20日開工、8月16日完工，總經費約2336萬元。