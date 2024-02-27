竹市首辦「圖書繪本市集」 3月2日登場

為提升民眾閱讀與藝文消費習慣、增進兒童閱讀力！新竹市文化局首次舉辦「繪讀，會讀」圖書繪本市集，今舉行記者會，預告圖書繪本市集將於3月2至3日於公園孔廟前廣場、中央商場登場，文化局說，這次活動內容精彩，包含說故事、表演、講座、市集等體驗，歡迎喜愛閱讀的大小朋友一同前來尋找閱讀寶藏。

文化局表示，圖書繪本市集響應文化部「享讀福爾摩沙」補助計畫，透過公私部門共同協力，由竹市「水木書苑」主辦，邀集新竹縣市共27家獨立書店、閱讀團體以及竹市府共同參與，提供閱讀與創意交流及分享平台，讓書本走出圖書館與書店；更跨域整合在地產業、藝文工作者，結合文創、工藝、表演等元素，透過多元創新的實體書展、藝文市集，以及延伸閱讀體驗活動等「非典型書展」，讓竹市的大小朋友都能從各種閱讀體驗認識竹市的文化風景。

水木書苑負責人蘇至弘說，很榮幸代表新竹市的獨立書店向文化部提案，現今的閱讀模式相當多元，已不侷限於傳統的文字書籍，包括聲音、影像、劇場表演都是繪讀的一部分，歡迎大小朋友這個周末到新竹公園賞櫻、共享閱讀的樂趣。

文化局表示，市府團隊積極打造兒童友善的閱讀城市，除了轄內8座圖書分館各有特色外，也期盼與在地重要文化節點的實體書店有更多連結。此次「繪讀，會讀」圖書繪本市集將以繪本為核心，以多元類型的繪本，為孩子打開豐富的閱讀體驗，當天亦有提倡綠色環保的「水木書苑」、舊城區著力頗深的「想，做書店」，以及推動親子閱讀的「朗朗小書房」等27個閱讀團體、75個閱讀攤位一同共襄盛舉，邀請大小愛書人3月2日至3日來到新竹公園孔廟前廣場、中央商場，盡情徜徉於閱讀海洋中。

文化局提到，3月2日新竹公園孔廟前廣場活動區域分為森林體驗、繪本體驗、動漫體驗區、講唱表演區及市集攤位，並有繪本展售、說故事、母語共讀、大型動漫模型打卡、布袋戲、親子歌謠等超過20場小型演出、體驗活動及講座。「巫婆戲劇魔法故事屋」將帶來改編自繪本《河邊的小鳳》的客語故事歌舞劇場，會邀請現場觀眾共演共玩，在有趣生動的故事表演和劇場遊戲中，帶領大小孩子們認識客家詞彙以及客家文化精神。