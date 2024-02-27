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賀！竹北高中舞蹈班傳捷報 民俗舞榮獲全國特優第一

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北高中舞蹈班參加112學年度全國學生舞蹈比賽，表現優異。圖／竹北高中提供
竹北高中舞蹈班參加112學年度全國學生舞蹈比賽，表現優異。圖／竹北高中提供

國立竹北高中舞蹈班傳出捷報，這次參加112學年度全國學生舞蹈比賽，以老師黃少川編創的蒙古族舞《心中的薩吾爾登》，勇奪高中(職)A團體乙組民俗舞全國特優第一名，另以老師沈怡彣編創的現代舞《洞》，榮獲高中(職)A團體乙組現代舞，全國優等第一名，這次拿下兩個冠軍，消息傳回學校，全校師生欣喜若狂、與有榮焉。

竹北高中舞蹈班在民國83年成立，迄今已有30年之久，為竹竹苗區唯一公立高中藝術才能資賦優異舞蹈班。由於學校是北區六所高中舞蹈班中，地理位置最南邊的學校，因此招生仍有限制。

加上108課綱推動後，學校開始發展西方舞蹈專項並設定芭蕾門檻，以國外升學為主的訓練，曾有一屆僅7人報到，學生數不增反減，當時所參與的全國舞蹈比賽賽事，在民俗舞與古典舞比賽項目中，成績都未能獲得預期的表現。

校方在發現舞蹈班長期的困境與問題後，經過努力與調整，除了招攬優秀年輕的專業舞蹈教師並豐富專業課程多元性，也以國內的升學為主軸，這兩年舞蹈班都滿招。

校方指出，相隔6年，這次在2月21日在之「112學年度全國學生舞蹈比賽-全區決賽」，以老師黃少川編創的蒙古族舞－《心中的薩吾爾登》一舉拿下高中(職)A團體乙組民俗舞，全國特優第一名；此外也於22日進行的賽事中，以老師沈怡彣編創的現代舞－《洞》榮獲高中(職)A團體乙組現代舞，全國優等第一名。

這次勇奪優異的成績，也讓舞蹈班學生更有使命感，學校指出，這群學生很認真，全數都住校，自主學習的時間很多，得靠自我的意志力，花很多時間練習舞蹈，但也要兼顧平時的課業，對學生來說，背後需要堅毅的意志力。

竹北高中表示，舞蹈班有專業舞蹈教育課程與一流的專業舞蹈師資，讓舞蹈班學生能全方位接受東、西方不同文化且多元的舞蹈專業課程。在肢體訓練之餘，著重跨領域的探索，啟發學生的創造力與藝術涵養，適性運用東、西方舞蹈藝術共融創作，並積極推動學生課後芭蕾培育計畫與舞蹈增能課程，增加舞蹈班學生多元學習的機會，將使學生更具國際視野。

國立竹北高中舞蹈班在民國83年成立，迄今已有30年之久，為竹竹苗區唯一公立高中藝術才能資賦優異舞蹈班。圖／竹北高中提供
國立竹北高中舞蹈班在民國83年成立，迄今已有30年之久，為竹竹苗區唯一公立高中藝術才能資賦優異舞蹈班。圖／竹北高中提供
學校指出，這群學生很認真，全數都住校，自主學習的時間很多，得靠自我的意志力，也花很多時間練習舞蹈，背後需要堅毅的意志力。圖／竹北高中提供
學校指出，這群學生很認真，全數都住校，自主學習的時間很多，得靠自我的意志力，也花很多時間練習舞蹈，背後需要堅毅的意志力。圖／竹北高中提供

升學 現代舞 蒙古

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