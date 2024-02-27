石綿致癌禁用竹縣仍有1萬3千公噸 環保局將補助清除

石綿已被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但根據環境部指出，新竹縣仍有多數家戶有石綿建材，總重量預估1萬3千公噸，清理費用每噸高達4.萬至7萬元，為減輕家戶負擔，新竹縣環保局即日起受理石綿建材廢棄物清除補助，經審查符合資格，僅須自行依法拆除，環保局將協助清理石綿廢棄物。

新竹縣環保局指出，石綿在1970年代廣泛作為防水建材，多用於屋頂及側邊建材，雖有防火、絕緣、耐高溫等優點，但一旦破損，石綿纖維便會逸散在空氣中，可能會導致肺部纖維化，還有誘發支氣管肺癌等風險，其潛伏期可長達約 10至35年。

為維護縣民健康，新竹縣環保局將進行200戶含石綿建物現勘調查作業，逐步完善並釐清新竹縣內含石綿建物現況並予以列管，並於今年度補助清理15公噸石綿建材廢棄物。

環保局提醒，這次補助對象為3大類建築物類型，包括住宅（需依房屋稅繳款書、水費繳費憑證判認）、農業設施（個人飼養家畜、家禽未達畜牧場登記規模）、宗教場所（寺廟、教堂等）、荒廢且無主者（寺廟、教堂等）等非屬廢棄物清理法的事業範疇，若為公有建築物及已停工、歇業或關廠的事業建築物，不屬於補助範圍。