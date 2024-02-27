88歲台灣標準草書大師張禹風開書法展 編纂草書分析書
台灣標準草書大師張禹風以88歲高齡首開人生個展「凝露齋八八老人書法回顧展－張禹風」，展覽歷經一年半時間的籌備，展出張禹風畢生精華之作，110件作品以標準草書為主，其他書體為副，另加淡墨作品，形式包含大型聯幅、橫幅、對聯、小品等各式作品，其中不乏「正氣歌」、「赤壁懷古」、「滿江紅」等大型作品，至3月10日前往桃園中壢藝術館可一睹張大師作品。
展覽結合視覺、聽覺、觸覺，不只走入書法的世界，更像是走入一條時光隧道，感受每一幅作品背後的酸甜苦辣、懷鄉思人、國仇家恨、愛別離苦，細細品嘗，草書畫下的濃墨重彩，用心體會，累積2000多年美的重量。
此次也將展出張禹風的文房四寶、典籍、印章等物件，展室內復刻張禹風工作時的書寫環境，供民眾觀賞、體驗與拍照，用影像、音訊等方式，回顧57年來，張禹風的所思所想，見證一代大儒如何筆走龍蛇灑墨成章。
張禹風一輩子致力於推廣書法文化，從事書法教育57年，潛心鑽研標準草書，與夫人陳美智花費20年時間共同編纂千文草書寫法分析－精闢版，經3次修訂、精闢內容，近年終將此書完成問世，為欲學習標準草書的後人，留下了一部完整且有系統的鉅著。
為能遠播傳揚「標準草書」的藝術文化，將同步展售張禹風老千文草書寫法分析－精闢版、凝露齋八八回顧展－張禹風書法集2本著作，與精心設計數款周邊商品，歡迎民眾將書法藝術之美融入日常生活。
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