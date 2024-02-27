彰化3姐弟遭撞 張善政：桃園爭取1.84億繼續改善路口

彰化3姐弟日前在路口遭撞，引發社會關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，交通局去年盤點出30處易肇事路口改善，目前平均事故降27％，中壢延平路甚至大降6成，今年市府已爭取到中央1.84億繼續改善92處路口，相信不用花大錢，發揮專業、創意和跨局處合作，會讓桃園交通環境越來越好。

張善政說，近日外縣市發生公車撞死老翁、3姐弟被無照駕駛撞到命危等重大交通意外，讓人本交通議題再掀熱議，這些案件看了都讓人非常難過，提醒市府團隊看到外縣市交通、醫療、災變案例都要反思。

張善政說，去年交通局盤點出30個有潛在風險的易肇事路口改善，像是路口截角擴大、行穿線退縮、開闢偏心左轉專用道，這些路口事故在半年內平均下降27％、超過4分之1，其中最明顯的是中壢區中山路與延平路口，透過改善路口截角，事故件數下降60％；中壢區中美路與延平路口透過簡化路口人車動線，件數也下降48％，效果非常顯著，證明不一定要花大錢，發揮專業和創意也能有效益。

張善政說，交通局今年已爭取到中央補助1.84億，繼續改善92處易肇事路口，期許工務局、都發局一起合作，發揮跨局處力量；去年桃園推「人本友善135」計畫，今年擴大到「人本友善168」，行穿線改善100處、標線型人行道設置與改善60處，截角綠鋪規畫80處，另學校周邊、公家機關、醫療院所附近等行人常行經使用的場所，也預計在年底完成100處行人專用時相及600處行人早開時相，持續精進交通人行環境。