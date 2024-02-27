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增保護力！竹北市編645萬補助輪狀疫苗 開放市民申請
輪狀病毒好發期，竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，今年編列經費645萬，補助孩童輪狀病毒疫苗，開放竹北市民申請，市公所的疫苗政策提供一劑1千元的輪狀病毒疫苗補助，守護寶貝們的免疫力及保護力。
竹北市長鄭朝方表示，輪狀病毒好發於0至6歲孩童，季節轉換之際是病毒活躍期。症狀包括嘔吐、發燒以及腹瀉，所有症狀中尤以腹瀉最為嚴重，是一種腸胃道感染性疾病，有的病童甚至一天腹瀉達10次以上。
衛生福利部疾病管制署研究顯示6個月內的嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗，可顯著降低幼兒因病毒感染的住院率，市面上共有兩種疫苗，皆可有效降低嚴重腹瀉之風險達約85%。
小兒科診所醫師麥建方表示，輪狀病毒生存力極高，在物體表面可以存活超過10天，通常依附在手、桌面、玩具等處，如果寶貝不慎感染，建議在家休息，避免到幼兒園造成群聚感染，一起嚴守寶貝的成長環境、為健康把關。
鄭朝方表示，竹北市公所獨步新竹縣十三鄉鎮市，針對嬰幼兒提供輪狀病毒疫苗補助，只要於竹北市的醫療院所接種，且出生登記在竹北的嬰幼兒，父親或母親設籍並連續居住竹北市滿1年以上（以嬰幼兒生日為基準），就能申請幼兒輪狀病毒疫苗補助，每次1千元，最高補助兩劑或三劑（視接種疫苗種類而定），家長可在寶貝接種後六個月內，攜帶戶口名簿或戶籍謄本、兒童健康手冊接種紀錄、醫療院所收據等文件向市公所社會課臨櫃提出一次性申請，希望藉此提高接種率。
竹北市公所在113年編列經費645萬元，已開放竹北市民申請，而輪狀病毒最有效的預防方式就是口服輪狀病毒疫苗，只要掌握病毒的預防原則與急性期的照護技巧，面對來勢洶洶的病毒不需要過度恐慌。
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