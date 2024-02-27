快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增保護力！竹北市編645萬補助輪狀疫苗 開放市民申請

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
輪狀病毒好發期，竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，今年編列經費645萬，補助孩童輪狀病毒疫苗。圖／竹北市公所提供
輪狀病毒好發期，竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，今年編列經費645萬，補助孩童輪狀病毒疫苗。圖／竹北市公所提供

輪狀病毒好發期，竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，今年編列經費645萬，補助孩童輪狀病毒疫苗，開放竹北市民申請，市公所的疫苗政策提供一劑1千元的輪狀病毒疫苗補助，守護寶貝們的免疫力及保護力。

竹北市長鄭朝方表示，輪狀病毒好發於0至6歲孩童，季節轉換之際是病毒活躍期。症狀包括嘔吐、發燒以及腹瀉，所有症狀中尤以腹瀉最為嚴重，是一種腸胃道感染性疾病，有的病童甚至一天腹瀉達10次以上。

衛生福利部疾病管制署研究顯示6個月內的嬰幼兒接種輪狀病毒疫苗，可顯著降低幼兒因病毒感染的住院率，市面上共有兩種疫苗，皆可有效降低嚴重腹瀉之風險達約85%。

小兒科診所醫師麥建方表示，輪狀病毒生存力極高，在物體表面可以存活超過10天，通常依附在手、桌面、玩具等處，如果寶貝不慎感染，建議在家休息，避免到幼兒園造成群聚感染，一起嚴守寶貝的成長環境、為健康把關。

鄭朝方表示，竹北市公所獨步新竹縣十三鄉鎮市，針對嬰幼兒提供輪狀病毒疫苗補助，只要於竹北市的醫療院所接種，且出生登記在竹北的嬰幼兒，父親或母親設籍並連續居住竹北市滿1年以上（以嬰幼兒生日為基準），就能申請幼兒輪狀病毒疫苗補助，每次1千元，最高補助兩劑或三劑（視接種疫苗種類而定），家長可在寶貝接種後六個月內，攜帶戶口名簿或戶籍謄本、兒童健康手冊接種紀錄、醫療院所收據等文件向市公所社會課臨櫃提出一次性申請，希望藉此提高接種率。

竹北市公所在113年編列經費645萬元，已開放竹北市民申請，而輪狀病毒最有效的預防方式就是口服輪狀病毒疫苗，只要掌握病毒的預防原則與急性期的照護技巧，面對來勢洶洶的病毒不需要過度恐慌。

小兒科診所醫師麥建方（右）表示，輪狀病毒生存力極高，在物體表面可以存活超過10天，通常依附在手、桌面、玩具等處，如果寶貝不慎感染，建議在家休息，避免到幼兒園造成群聚感染。圖／竹北市公所提供
小兒科診所醫師麥建方（右）表示，輪狀病毒生存力極高，在物體表面可以存活超過10天，通常依附在手、桌面、玩具等處，如果寶貝不慎感染，建議在家休息，避免到幼兒園造成群聚感染。圖／竹北市公所提供

新竹 疫苗 鄭朝方

延伸閱讀

竹北建案多豆子埔溪成重災區 竹縣府爭取1.8億加緊改善

流感、新冠疫情上升 彰化開放1770劑公費流感疫苗3月5日開打

肺鏈疫苗未完整接種恐感染 羅一鈞曝這6000人需要注意

不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

相關新聞

石綿致癌禁用竹縣仍有1萬3千公噸 環保局將補助清除

石綿已被列為一級致癌物，還有誘發支氣管、肺癌等風險，雖政府2012年起已禁用，但根據環境部指出，新竹縣仍有多數家戶有石綿...

彰化3姐弟遭撞 張善政：桃園爭取1.84億繼續改善路口

彰化3姐弟日前在路口遭撞，引發社會關注。桃園市長張善政今在市政會議表示，交通局去年盤點出30處易肇事路口改善，目前平均事...

增保護力！竹北市編645萬補助輪狀疫苗 開放市民申請

輪狀病毒好發期，竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，今年編列經費645萬，補助孩童輪狀病毒疫苗，開放竹北市民申請，市公所的疫...

開發明德水庫觀光遊憩資源 海棠島水陸域設施工程完工

苗栗縣政府發展明德水庫的觀光遊憩資源，其中「海棠島水陸域設施建構工程」最近已完工，建置水上浮台、觀景平台、簡易沖洗區、水...

竹北建案多豆子埔溪成重災區 竹縣府爭取1.8億加緊改善

新竹縣竹北市建案多，建商為了趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成重災區，環保局近3年來共接獲83件次陳情，裁處38件次，罰款累計2...

地下宮殿VR在家看 桃園龍山埤塘生態公園導覽再升級

桃園市政府水務局表示，桃園區龍山埤塘生態公園結合防災、休閒、景觀、教育等用途，為桃園市第一座結合雨水撲滿及大草原的多功能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。