開發明德水庫觀光遊憩資源 海棠島水陸域設施工程完工

苗栗縣政府發展明德水庫的觀光遊憩資源，其中「海棠島水陸域設施建構工程」最近已完工，建置水上浮台、觀景平台、簡易沖洗區、水域活動資訊牆、景觀高燈、汙水處理設備等；縣府目前透過促參法辦理明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案招商，預計在下半年可完成簽約程序並進行營運。

苗栗縣文化觀光局指出，隨旅遊業的蓬勃發展，苗栗縣已成為旅客眼中的熱門目的地之一。近年苗栗不僅以豐富的自然景觀和文化遺產吸引眾多遊客，新興旅遊景點海棠島也引起關注。縣府以「明湖水漾‧魅力海棠」為主題參與交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」重點景區遊憩廊帶的競爭型計畫評選，獲得中央核定計畫經費2億440萬元。

其中分為2案硬體、5案軟體進行，硬體中的海棠島水陸域設施建構工程案，經費6856萬元，已於日前完工，將透過促進民間參與公共建設法，推動陸域及水域觀光服務營運移轉招商。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，透過觀光署經費挹注，頭屋明德風景區將以不一樣風貌在民眾面前展現，「海棠島水陸域設施建構工程」案建置了全新設施水上浮台，將為遊客提供多樣化的水上活動和自然生態探索體驗。