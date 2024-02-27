竹北建案多豆子埔溪成重災區 竹縣府爭取1.8億加緊改善

新竹縣竹北市建案多，建商為了趕工偷排廢水，讓豆子埔溪成重災區，環保局近3年來共接獲83件次陳情，裁處38件次，罰款累計2530萬元，但繼上周文平路與縣政九路段出現「牛奶河」後，昨天又有民眾發現豆子埔溪又變白。新竹縣工務處也加緊區域改善計畫，預計投入1億8740萬建置淨化及截流系統工程等。

豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路河段，上周一（19日）出現不明乳白色液體和白色粉末，宛若奶粉沒泡開的「牛奶河」，環保局到場稽查，發現是一處營建工地排出的水泥汙水， 當下除要求業者立即停止排放外，也將依水汙染防治法第30條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

未料就在昨天（26日），同一河段又有民眾發現排放白色汙水，環保局昨天上午也派員稽查，發現又是同家營造工地排放，除告知業者立即停止排放，並要求清除豆子埔溪白色汙水，並再開立限期改善通知單，後續將依違反水汙染防治法第30條規定連續並加重裁罰。

為徹底改善豆子埔溪河域，新竹縣政縣2020年起委託顧問公司，辦理「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，獲得環境部補助1億4600萬元，縣府自籌配合款4140萬元，投入共計1億8740萬元改善豆子埔溪河域。

新竹縣工務處表示，改善計畫去年11月獲行政院公共工程委員會基本設計審議核定，現正辦理細部設計工作，預計今年2月29日於台灣大學竹北校區碧禎館召開細部設計地方說明會。

工務處表示，改善計畫包括淨化及截流系統工程、淨化場旁景觀改善、文信爬蟲兩棲公園親水教育平台、儒林橋至翰林橋生態水域營造及停車場步道及人行棧道改善等項目，預計於3月辦理細部設計審查會再送環境部審查，預計下半年辦理工程發包作業。

工務處強調，未來工程完成後，豆子埔溪水體將透過側溝系統連接專管至礫間處理場淨化，過濾後的水會再回到上游循環，除了保有水體潔淨，同時也達到乾淨水循環、保持水位等，避免旱期造成含氧量不足，魚群暴斃等。