地下宮殿VR在家看 桃園龍山埤塘生態公園導覽再升級

桃園市政府水務局表示，桃園區龍山埤塘生態公園結合防災、休閒、景觀、教育等用途，為桃園市第一座結合雨水撲滿及大草原的多功能滯洪公園，112年10月啟用後受民眾喜愛，尤其地下滯洪池，是參考日本「首都圈外郭放水路」設計，打造類似地下宮殿場域，可供滯洪蓄水，也可做防災教育。

目前非汛期，水務局正試辦開放市民預約導覽，由專業技師人員現場解說並帶領市民探索園區，體驗水利工程的奧秘。陸續有高雄與新北市水利局、武陵高中、永豐高中、大忠國小、永順國小等機關學校報名參訪，今年1月另外啟用市民線上導覽預約系統，每周四下午辦理一般民眾導覽，預約場次場場爆滿。

考量部分民眾因時間及距離等因素無法到場，水務局另外開發線上虛擬實境導覽系統，提高龍山埤塘生態公園防災教育推廣，以及方便民眾可以在家就透過VR設備有親臨現場感覺。民眾可以透過這次水務局開發的龍山埤塘生態公園虛擬導覽系統，免出門即可在家以手機掃描QR code或電腦輸入網址https://reurl.cc/97x8NV了解園區各項主要設施，亦可透過VR體驗360度環景，探索「地下神秘宮殿」，會有不同的震撼。

另外，水務局正在龍山埤塘生態公園旁辦理多功能複合式建築物新建工程，總坪數約310坪，包括以後會對外招租作為景觀餐廳、咖啡廳與遊客服務中心及市民活動中心，預計114年上旬完工啟用，未來可整合埤塘公園提供民眾休憩、活動，並成為內壢及桃園區交界親子遊憩場域一大亮點。