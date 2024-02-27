竹市社區發展 再獲衛福部大旗艦計畫補助

新竹市府推動社區發展工作，去年首次申請衛福部「擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫」（大旗艦計畫），同年已由竹市香山區正式啟動，透過社區之間切磋交流、結盟合作，展現亮眼成果；市府今說，今年再獲衛福部肯定，補助93萬元，為竹市社區發展工作再添歷史新頁。

市長高虹安表示，衛生福利部自2005年起推動福利社區化旗艦型計畫，去年4月竹市首次提案送件申請，集結了社會處、香山區公所、社區培力育成中心及香山區的6個社區發展協會，投入時間及心力，攜手共同打造第一個大旗艦計畫，首次申請就獲得中央認可並核定93萬元的補助，今年為計畫的第2年，感謝中央肯定市府、輔導團隊及社區的努力，再次核定補助給予實質鼓勵。

社會處表示，大旗艦計畫是一個3年期的計畫，需由一個領航社區結合至少4個協力社區提案，如同母雞帶小雞般，由發展型社區帶領鄰近的潛力社區。市府去年提出的「幸福新竹 頂讚香山」大旗艦計畫，由香山區海山社區領航，結合香山社區、朝山社區、頂埔社區、中隘社區及南隘社區等5個鄰近社區，共計6個社區，在3年計畫執行期間，各社區能在經驗共享與交流學習過程中發掘自身特色，而在三年結束後，小雞能成長茁壯為母雞，帶動周邊更多的社區、居民一同投入社區服務，讓福利社區化在竹市能從點、線，普及為全面，遍地開花。

社會處表示，「幸福新竹 頂讚香山」大旗艦計畫，架構為「志工培訓」、「兒童服務」、「婦女服務」、「高齡服務」、「社區規畫」及「環境保護」六大主軸，並規畫10個子計畫，在計畫第一年共辦理69場次課程，服務逾2600人次。第一年著重在「扎根」，透過課程辦理，提升幹部及志工需求調查、資源盤點的能力，培力方案撰寫與計畫執行知能，過程中加深社區之間彼此的認識與連結，共享資源與經驗，學習其他社區優點並進一步思索如何運用、反饋至自身社區。

社會處指出，今年計畫邁入第2年，6個社區逐步往「開枝」邁進，以「推廣服務」與「建構網絡」為目標，讓社區能拓展連結資源並加以應用，提升社區在執行計畫時的深度與廣度，發展個別社區特色，培植社區自主能力，發展福利服務之外，同時也強化社區工作人力。市府未來將持續推動大旗艦計畫，年年航行不中斷、區區都有大旗艦。