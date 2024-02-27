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罕病律師陳俊翰告別式租兩廳 綠營政要接續抵達致意

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，並承租仰德廳、景福廳。記者張裕珍／攝影
陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，並承租仰德廳、景福廳。記者張裕珍／攝影

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式，承租仰德廳、景福廳，協助陳俊翰家屬操辦後事的林志潔說，因竹市生命紀念園區最大的場地坡度太陡，身障者輪椅無法推上去，才會承租兩個廳。稍早，副總統當選人蕭美琴已抵達現場致意。

今天告別式，蔡英文總統列治喪委員會榮譽主委、副總統賴清德為主委，兩人稍後都會抵達現場，目前除了蕭美琴到場致意外，還有監察院長陳菊與新竹市府副市長邱臣遠代表市府到場。

林志潔說，原本告別式只在仰德廳舉行，但該處的坡度有45度，讓使用輪椅的身障者無法到達，由此可見竹市生命紀念園區的軟硬體還有進步的空間。

陳俊翰竹中318班同學章至鈞說，希望陳俊翰激起的善意不要因時間的流失而淡化，也希望大家能持續關注身障議題，無論在法令或一般人面對身障者與病患，在心態與態度上都要更健康進步，這也是家屬希望看到的願景。

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。記者張裕珍／攝影
民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。記者張裕珍／攝影
民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。記者張裕珍／攝影
民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬於今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。記者張裕珍／攝影

身障者 陳俊翰

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