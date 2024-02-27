禮廳、納骨塔不敷使用 竹東將啟動評估 擴大殯葬園區

竹東生命園區已有火化場、納骨塔，竹東生命禮儀館裝修拚今年完工、重新啟用，竹東鎮長郭遠彰認為隨人口老化恐不夠用，近期將啟動評估規畫擴大腹地，增設殯儀館與納骨塔。縣府回應，公所願規畫殯葬設施並執行，縣府會支持。

竹東生命禮儀館前年初爆發經營糾紛導致民營業者撤離，停擺近2年，廠商與竹東鎮公所因糾紛訴訟，鎮公所勝訴後收回場地，編列預算增加禮廳數量及空調，預計今年8月後完工重新啟用，將採公辦公營。此外，生命紀念館1、2樓已滿，也增設櫃位，最快3月開放。

郭遠彰表示，竹縣人口也面臨高齡化問題，他將推動竹東生命園區進化轉型，包括新闢園區聯外道路、新建生命禮儀館（殯儀館）二館、新建生命紀念館（納骨塔）二館、新設人文藝術公園和增設環保金爐等，並將啟動先期評估規畫及興辦事業計畫，另與縣府農業處研議是否規畫寵物天國園區。

議員上官秋燕說，竹縣民眾要到竹市辦喪事，費用高達5到8倍，地方需求大，但竹東殯儀館不敷使用，盼將園區量體做大做好規畫。

縣府原定在湖口設置新竹縣生命紀念園區，因民眾抗議，去年喊卡，竹東生命園區將擴大，是否會遇阻力？竹東鎮公所認為，園區周邊無住宅區，有興建優勢。

縣府民政處長謝明輝指出，該興辦事業計畫事涉多面相法規，將安排相關局處會審，目前還在初步規畫中，待竹東鎮公所提出細部規畫，只要合理縣府都會支持。