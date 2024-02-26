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東京國際食品展3月登場 鍾東錦率團行銷苗栗茶

中央社／ 苗栗縣26日電

2024年日本東京國際食品展3月5日至8日登場，苗栗縣長鍾東錦將率團參加，集結苗栗東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅茶、蜜香紅茶等特色茶葉產品對外行銷，開拓國際和日本市場。

2024年東京國際食品展（Foodex Japan 2024）3月5日至8日將在日本Tokyo Big Sight東京國際展示場舉行。苗栗縣長鍾東錦今天會同縣府農業處、各農漁會幹部及茶葉業者共同舉辦行前記者會，宣布以「東方美人茶的優雅氛圍」為主軸，進軍東京國際展場的「豐味苗栗館」展售。

鍾東錦表示，苗栗縣因多丘陵地、土質適合，早年是產茶大縣，近年喝茶人口逐漸增加，茶葉相關產品越來越精緻，此次率團前往日本，是推銷苗栗好茶絕佳機會，期許苗栗茶越來越進步，努力將茶葉發展變成投資標的，創造農業更高價值。

農業處長陳樹義指出，這次邀集TSENG’S曾的茶、苗栗市農會、八甲茶廠、日新茶園、鄧國權茶園、泉森茶行、九湖農場和陳皮製茶等8家業者，跨海推廣苗栗的東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅茶及蜜香紅茶，為在地產業開拓商機。

縣府表示，這次由縣長鍾東錦率團參展，除了參加東京國際食品展外，並預計參訪日本豐洲市場、千葉大學環境健康領域科學中心、JA直販所及草莓產業等，借鏡日本專業職人精神，增加苗栗縣農業發展量能。

日本 東京

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