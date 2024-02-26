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苗縣首設高普考場 鍾東錦：公平也是一大福音

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣長鍾東錦表示，考選部將首度在苗栗縣設公務人員高普考考場，縣內考生7月即可就近在國立苗栗高中應試，免於舟車勞頓，這是公平也是一大福音。

苗栗縣政府今天發布新聞稿指出，苗栗縣過去未設有公務人員高等考試三級考試暨普通考試考場，以往考生需赴新竹或台中等外縣市應考，舟車勞頓增加考生負擔。鍾東錦上任後爭取苗栗考區，考選部今年將首度在苗栗設置高普考考場，嘉惠在地考生能就近應考。

考選部主任秘書董鴻宗今天率隊至苗栗縣政府，拜會鍾東錦。董鴻宗指出，今年7月的高普考將增設苗栗考場，預估嘉惠700餘名苗栗考生。增設後，台灣本島除鄰近台北的基隆市以外，每個縣市政府都設有高普考考場。

鍾東錦表示，感謝考選部協助苗栗，讓在地考生能夠就近應試，這樣不僅有公平的應試環境，相信也有助於提升考試意願，期盼有更多人就近參與國家考試、投入公職，為國家社會貢獻一己之力。

苗栗縣人事處指出，民國113年高普考於今年7月5日至7月9日舉行，為期5天，苗栗考區試場設於國立苗栗高中，報名日期自3月12日至3月21日止，有意報考者可上考選部報名系統踴躍報名。

鍾東錦 高普考

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