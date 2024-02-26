桃園新217青埔環線公車3月1日上路 免費接駁高鐵機捷通勤

桃園市中壢青埔地區人口逐年增加，通勤、通學人口激增，喊出需要大眾運輸線路，市府交通局今天下午表示，因應青埔地區民眾通學及轉乘需求，決定3月1日起，由亞通客運行駛217青埔環線公車新路線上路，提供平日32班、假日16班次，免費接駁服務，預計試辦3個月。

市府因應中壢青埔地區學生、通勤族需要及建構大眾運輸為主公車線路，交通局自去年9月1日起在青埔地區試辦217青埔環線公車，許多市民搭乘後建議線路調整，配合當地轉乘機捷、高鐵需求，交通局與桃園捷運公司彙整各方意見綜合評估，決定由亞通客運行駛217青埔環線公車新路線，該公車路線分左、右環線行駛，以高鐵桃園站的環線起迄站，