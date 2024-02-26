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桃園燈會湧50萬人潮散場塞爆民代呼籲改善 市府推2解方
桃園燈會在元宵假期吸引大批民眾賞燈，獲不少好評。不過周邊塞車嚴重、接駁車班次不足，會場廁所也大排長龍，民代呼籲應把握最後一周展期改善。市府觀旅局回應，周末人潮超過預期，市府已機動調派接駁車次，並加派人力疏導交通，後續並已增加場域內部指標牌，盼帶給民眾更舒適的體驗。
桃園燈會於21日起在虎頭山創新園區、南昌公園兩大燈區登場，活動結合新型大型光雕秀與傳統燈會元素，並邀請5間知名在地宮廟的神尊到燈會現場祈福，讓民眾大讚氣氛很棒「宛如置身古代」。觀旅局統計，上周末共吸引超過50萬人次賞燈、接駁車次也超過400班次。
不過大量進場車潮也影響周邊交通，有賞燈遊客形容，虎頭山創新園區鄰近的三民路、成功路、萬壽路塞車「不是開玩笑的塞」。議員林政賢表示，不只駕駛要等紅綠燈，民眾想搭接駁車也要在火車站等1小時，一班車間距10至15分鐘，一小時僅4到6班，相當於一小時只能載運200至300人，上車後還要塞在車陣半小時，許多遊客乾脆用走的。
議員黃瓊慧則指會場內部動線混亂，常有民眾被排隊人潮卡住、進退兩難，園區內的攤販有民眾反映影響行人，流動廁所位置也沒事先宣導，導致女廁前大排長龍，建議應妥善檢討，才能確保明年台灣燈會在桃園更順利舉行。
觀旅局長周柏吟表示，活動前皆有召開跨局處會議討論會交通疏導、賞燈動線等措施，但第一周元宵節假日人潮超過預期，晚間6點過後瞬間湧入大量人潮，超出現場路幅、場域可容納量；當下已機動調派接駁車次，加派人力疏導，市府也在既有公廁外增加50座流動廁所，並加強指引。
今也有民眾反映，手機遭展區內的雷射強光照壞。觀旅局表示，活動現場已設置多面警示牌，工作人員隨時提醒民眾避免直視雷射光源，並已廣播宣導，後續會繼續加派人力宣導，增加現場宣傳次數，並在民眾進場前預先提醒。
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