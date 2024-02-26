竹市首條開進科學園區「先導公車」路線 10輛電動公車下半年上路

新竹市首條開進科學園區的全電動公車「縣市先導公車」路線，由國光汽車客運股份有限公司取得路線經營權，市府今指出，10輛電動公車預計今年下半年上路，業者今邀市長高虹安至陽明交通大學查看先導公車試運行，並確認校內路線與停靠站點。

高虹安說明，為推動「先導公車」，市府積極拜訪交通部公路局、新竹縣政府、新竹科學園區管理局、陽明交通大學等單位，去年3月交通部長王國材陪同立法院交通委員會查看竹市交通建設時，市府交通處於會中提出全電動公車路線的「先導公車」計畫，王現場允諾支持及預留電動公車供竹市使用，去年10月經中央核定後，目前先導公車預計引進10輛電動公車，採全電動公車營運，並整合182路公車及園區巡迴巴士，規畫串聯新竹車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距將從40分鐘縮短至20分鐘。

高虹安說，先導公車路線進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區，提升學生與園區從業人員乘車便利性，且先導公車路線整併園區巡迴巴士紅線部分路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題。橘線與先導公車路線完全重疊，可將其取代，資源有效整併，減少重疊服務區域，未來公車班距20分鐘，上路後也會立刻納入桃竹竹苗通勤定期票優惠範圍，班距短、重要站點多、往返便利，預計能提高民眾搭乘意願，並提升服務品質與效率。

因應未來大新竹地區的輕軌的推動上路，盼透過先導公車路線率先投入營運，來培養大眾運輸使用人口習慣，提高未來大新竹輕軌紅線的潛在運量。

交通處表示，「先導公車」由國光客運取得路線經營權，將採購10輛電動公車投入經營、招募司機及規劃公車場站等前置作業，預計今年下半年正式上路。

市府為鼓勵市區公車業者投入電動公車營運，實現2030市區公車全面電動化的目標，未來會逐步在公車路線上的大客車停車場，包括北大停車場、生醫園區等，建置電動公車充電樁；另外，針對新闢電動公車路線須招募司機投入營運，為協助業者招募司機，市府已向中央爭取每月1萬元司機薪資補助，期盼提供良好的經營、工作環境，將司機留在竹市，並與業者逐步實現永續環保、節能減碳的全電動公車的公共運輸環境。