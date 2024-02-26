竹縣青年Podcast海選20名播客 報名放寬年齡、地域限制

新竹縣政府教育局青年Podcast已邁入第三屆，節目內容多元有趣，這次辦理青年播客海選，今年擴大年齡層，也不限新竹區民眾，歡迎全台15至45歲的青年共襄盛舉，即日起開放線上報名至3月20日截止，預計錄取20人。

新竹縣府今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，副縣長陳見賢表示，新竹縣是全國第二年輕的城市，縣長楊文科非常重視青年政策，傾聽青年心聲。教育局為打造青年打造發聲平台，推出竹縣青年Podcast節目，前兩屆共遴選出37名青年播客，來自全國不同大專院校的新竹縣青年，與縣府一同製播72集以上節目，受到青年朋友熱烈的迴響。

教育局表示，今年青年Podcast節目的固定主持人有25年廣播電視網路主持經驗的史丹利、及超偶歌手、現今主持電視、電台及Podcast節目的榮忠豪等，經海選錄取的青年播客，將於接受專業培訓後，參與節目製作成為共同主持人。

教育局長楊郡慈指出，第三屆青年Podcast「Let’s Talk誰的麥」將錄製24集以上，於4月份正式開播，內容也持續創新，除了青年最關心的校園生活、公共參與、創業/就業及名人經驗分享為題材外，更因應全球化新增「國際議題/世界文化」的方向，帶領聽眾走出台灣，了解世界。

縣議員吳旭智表示，他肯定縣府對青年事務的關注，他認為除了讓年輕人有Podcast平台之外，縣府也應聆聽年輕人聲音，並納入在公共政策上重要的依據和參考，讓年輕人對新竹縣政策有更深的參與感。

教育局表示，這次每集節目將邀請不同青年播客及名人分享，結合年輕人間的流行趨勢以及時下新興議題，內容精彩豐富，歡迎大家在Apple、Spotify、SoundOn、Google等各大串流平台收聽！活動報名詳情請至活動官網及關注「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook粉絲專頁。