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禮廳、納骨塔供給量不足 竹東將啟動評估擴大殯葬園區

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
竹東鎮長郭遠彰（左二）多次向縣長楊文科表達竹東生命園區的規畫願景，期望縣府能支持，也與縣議員鄭朝鐘、上官秋燕和縣府對此構想交換意見。圖／郭遠彰提供
竹東鎮長郭遠彰（左二）多次向縣長楊文科表達竹東生命園區的規畫願景，期望縣府能支持，也與縣議員鄭朝鐘、上官秋燕和縣府對此構想交換意見。圖／郭遠彰提供

竹東生命園區已有火化場、納骨塔，竹東生命禮儀館裝修預計今年中後完工、重新啟用，竹東鎮長郭遠彰認為隨著人口老化，恐不敷使用，近期將啟動評估規畫擴大腹地，再增設殯儀館與納骨塔。對此，新竹縣府回應，只要各公所願意規畫殯葬設施並執行，縣府都會給予支持。

郭遠彰表示，新竹縣人口持續增長，生育率全國第一，但同時也面臨高齡化問題，他將推動竹東生命園區進化轉型，由過去的公辦民營，朝向公辦公營。

竹東生命禮儀館前年初爆發經營糾紛導致民營業者撤離，停擺近2年，廠商與竹東鎮公所更因糾紛訴訟，竹東鎮公所勝訴後，決定收回場地，更編列預算優化設施，增加禮廳數量及增設空調，預計今年8月後完工重新啟用，未來將採公辦公營。除此之外，生命紀念館一、二樓已滿，也特別增設櫃位，最快預計3月即可開放，提供家屬更優質的環境。

郭遠彰說，他多次向縣長楊文科表達竹東生命園區的規畫願景，期望縣府能支持，也與縣議員鄭朝鐘、上官秋燕和縣府對此構想交換意見。他提出新闢園區聯外道路、新建生命禮儀館(殯儀館)二館、新建生命紀念館(納骨塔)二館、新設人文藝術公園和增設環保金爐，並將啟動先期評估規畫及興辦事業計畫，也會再與縣府農業處研議，是否規畫寵物天國園區。

上官秋燕表示，竹縣民眾要到竹市辦喪事，費用高達5到8倍，且人口增加、高樓多，不可能在家門口辦喪事，地方需求大，但竹東殯儀館早已不敷使用，期待將園區的量體做大，也做好規畫，而非立刻營業，甚至能在附近找到其他用地，並同時解決在地交通進出的問題，將會是好的政策。

新竹縣原定在湖口鄉大圓山陣地設置新竹縣生命紀念園區案，因民眾抗議，去年中喊卡，竹東生命園區將擴大，是否會遇阻力？竹東鎮公所認為，園區內後方有一塊空地，周邊無住宅區，且園區內原本就有火化場、殯儀館和納骨塔等殯葬設施，此地作為興建二館的預定地，應有興建的優勢。

新竹縣政府民政處長謝明輝指出，竹東鎮公所日前提出竹東生命園區內的靈堂、禮廳供給量不足的問題，想要擴大基地範圍，並規畫於周邊殯葬用地再增建第2個會館，由於該興辦事業計畫，事涉多面相法規，縣府各局處將安排會審，目前還在初步規畫中，將待竹東鎮公所提出細部規畫，詳細用地面積、經費還未評估，只要有提出且合理，縣府都會支持。

竹東生命禮儀館增加禮廳數量及增設空調，預計今年8月後完工重新啟用。圖／聯合報資料照片
竹東生命禮儀館增加禮廳數量及增設空調，預計今年8月後完工重新啟用。圖／聯合報資料照片

新竹 殯儀館

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