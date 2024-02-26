學區劃分 竹市府：超額學生安排至距離第二順位學校就讀

新竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區劃分檢討，今開記者會，強調已確立學區劃分原則、實施期程及落日條款，並公告113至115學年度分階段學區劃分調整，近期將函文各校，在竹市教育網公告；未來總量限制學校單一學區超額學生，將依距離遠近安排至距離第二順位學校就讀，進一步促進就近入學。

新竹市副市長邱臣遠今開記者會表示，竹市學區劃分面臨未與時俱進調整、就學供需失衡、總量限制學校轉分發等因素，尤其東區鄰近竹科園區，外移人口遽增，居民受學區劃分問題困擾，市府這一年來辦理「重新檢討學區劃分」、「總量限制修法加強居住事實查核」、「增建校舍及尋覓校地擴增學校招收名額」、「安心通學專車」、「推動新設高中與校校均質」等。

教育處指出，市府委託清華大學辦理「2023新竹市電腦輔助學區劃分研究」計畫，進行各里鄰中心點至學校的距離與步行時間的分析，以深入了解其相對位置關係，透過分析結果作為學區劃分策略的重要參考。

針對學區劃分，訂定「單一學區、就近入學」、「共同學區、提供選擇」、「落日條款緩衝入學」的原則，做為學區劃分檢討機制，並考量實際生活圈，比如跨鐵路、高速公路、高架橋等，將以步行距離為劃分主軸，單一學區以該里鄰與學校步行距離比較近者，劃分為單一學區；共同學區則以該里鄰與兩校（或多校）步行距離相近（或相同），且該校學齡人口數及學校空間量能尚能負荷。

此外，學區劃分實施期程及落日條款採「分階段實施」，113學年度實施第一階段調整；114學年度進行第二階段調整，落日條款為公告日後第三學年實施（如113年公告，115學年度執行），未來將持續觀測學齡人口趨勢及學校空間量能等因素，滾動式檢討修正學區劃分。

教育處說，竹市今年有5間總量管制學校，由於近年學生增加迅速，市府已針對總量限制修法，內容包括總量限制學校應成立入學審查委員會；學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額；總量限制學校應與學區里長、鄰長、戶政單位建立查核網絡等。

時代力量議員蔡惠婷表示，長年下來新竹市學區劃分的亂象終於看到改變的契機。市府以「就近入學、均衡學區、合理規畫」等三個原則來進行竹市的學區調整，樂見能讓竹市各區域發展更加平衡、穩健，然而，由於詳細各鄰里究竟是分配到哪一個學區的資料尚未公布，還有落實居住審查的執行細節也尚未具體，提醒市府要持續關注家長需求，保持良好溝通，務必讓家長們提早做好因應。