氣溫降低 竹市啟動低溫關懷措施

氣溫降低，新竹市政府表示，今天啟動低溫關懷措施，由社工發送圍巾、外套、手套與暖暖包溫暖街友，並於街友聚集地點進行巡訪，也提供相關民生物資、沐浴住宿等照顧資源。

新竹市政府社會處向中央社記者說，天氣氣溫降低，今天正式啟動街友低溫關懷措施，並於竹市的轉運站地下道、東門城及護城河等街友聚集處，加強關懷訪視，發放熱飲及保暖用品（禦寒外衣物及暖暖包等），以免街友受寒。

社會處表示，為確保竹市列冊314名獨居老人安全，市府也結合志工團體加強訪視及電話關懷，並依需求提供保暖物品，如暖暖包或熱水壺等，同時協助檢視居家用電安全等。

新竹市消防局向中央社記者表示，民眾外出或就寢前，最好檢查電器及瓦斯是否關閉，一氧化碳無色無味，吸入後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等身體不適情況，民眾也要注意用火安全及保持室內通風，才能防範一氧化碳中毒。