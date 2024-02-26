快訊

尖叫！宇多田光無預警宣布台北開唱 海外首演獻台灣

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

氣溫降低 竹市啟動低溫關懷措施

中央社／ 新竹市26日電
氣溫降低，新竹市政府表示，今天啟動低溫關懷措施，由社工發送圍巾、外套、手套與暖暖包溫暖街友，並於街友聚集地點進行巡訪，也提供相關民生物資、沐浴住宿等照顧資源。示意圖／聯合報系資料照
氣溫降低，新竹市政府表示，今天啟動低溫關懷措施，由社工發送圍巾、外套、手套與暖暖包溫暖街友，並於街友聚集地點進行巡訪，也提供相關民生物資、沐浴住宿等照顧資源。示意圖／聯合報系資料照

氣溫降低，新竹市政府表示，今天啟動低溫關懷措施，由社工發送圍巾、外套、手套與暖暖包溫暖街友，並於街友聚集地點進行巡訪，也提供相關民生物資、沐浴住宿等照顧資源。

新竹市政府社會處向中央社記者說，天氣氣溫降低，今天正式啟動街友低溫關懷措施，並於竹市的轉運站地下道、東門城及護城河等街友聚集處，加強關懷訪視，發放熱飲及保暖用品（禦寒外衣物及暖暖包等），以免街友受寒。

社會處表示，為確保竹市列冊314名獨居老人安全，市府也結合志工團體加強訪視及電話關懷，並依需求提供保暖物品，如暖暖包或熱水壺等，同時協助檢視居家用電安全等。

新竹市消防局向中央社記者表示，民眾外出或就寢前，最好檢查電器及瓦斯是否關閉，一氧化碳無色無味，吸入後可能會產生頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等身體不適情況，民眾也要注意用火安全及保持室內通風，才能防範一氧化碳中毒。

新竹 暖暖包 街友

延伸閱讀

竹市勞工大學百場免費課程 3月5日起開放報名

歡迎毛小孩 竹市30店家申請動物友善標章認證

新竹市vs.竹北市燈節 竹市議員林彥甫：竹北更吸引人

提升垃圾處理量能！竹市垃圾焚化廠完成升級優化

相關新聞

禮廳、納骨塔供給量不足 竹東將啟動評估擴大殯葬園區

竹東生命園區已有火化場、納骨塔，竹東生命禮儀館裝修預計今年中後完工、重新啟用，竹東鎮長郭遠彰認為隨著人口老化，恐不敷使用...

學區劃分 竹市府：超額學生安排至距離第二順位學校就讀

新竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區劃分檢討，今開記者會，強調已確立學區劃分原則、實施期程及落日...

中壢中大前三叉路口易肇事惹怨 行穿線號誌分家3月改善

桃園市中壢區中正路、三民路與志廣路口事故頻仍，民眾抱怨行穿線與號誌太遠看不見，工廠抱怨路口禁止左轉貨車繞道不便，市議員謝...

愛狗民眾照過來！ 苗栗國際畜犬展覽比賽下周末登場

社團法人台灣畜犬協會定期在全台舉辦國際犬展辦理犬種審查，開春首場選定3月2、3日在苗栗市巨蛋體育館舉辦「2024苗栗國際...

竹市勞工大學百場免費課程 3月5日起開放報名

新竹市勞工大學即將開辦，市府指出，今年整合竹市五所大專院校專業師資，提供5種系列共計100場免費且專業的課程，將於3月5...

好消息！苗栗設高普考考場 鍾東錦：我們要的只是公平

苗栗縣今年7月將首設高普考考場，考選部主任秘書董鴻宗今天拜會縣長鍾東錦時宣布好消息，鍾東錦直呼是大禮物，「我們要的只是公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。