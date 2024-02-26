竹市勞工大學百場免費課程 3月5日起開放報名

新竹市勞工大學即將開辦，市府指出，今年整合竹市五所大專院校專業師資，提供5種系列共計100場免費且專業的課程，將於3月5日上午10點起開放線上報名，每班30名，額滿即止。歡迎15歲以上勞工及青年踴躍報名。

勞工處表示，勞工大學將於4月10日起陸續上課，精心規畫職場實用課程，包含多門身心療癒的體驗活動、活動企畫實力坊、平面設計、永續發展SDGs議題、創新創意方法介紹等，讓青年順利銜接職場亦做到身心調劑，另外領隊導遊職場體驗、永續旅遊、芳療整復、自媒體網紅、AI及元宇宙體驗等課程，除培養第二專長，也是創業敲門磚。

勞工處說明，行政院會日前拍板通過「桃竹苗大矽谷計畫」，桃竹苗地區因竹科四十多年來的發展優勢，產業上中下游供應鏈完整，已成為國際半導體產業聚落重要廊帶，人才的培育及輔導新創量能非常重要。市府今年勞工大學特邀請中興大學產學研鏈結中心榮譽創業顧問楊璦妃講師，提供新創諮詢及營運企畫書建議、創業經歷分享服務，凡參與本計畫，歡迎再參加後續開辦的創業計畫書寫作諮詢活動，預估逾20人次受益。未來市府將持續整合中央及跨縣市資源，推動更多青年相關課程，強化青年專業知能，以青年活力共創更優質新城市。

勞工處表示，今年勞工大學100場課程，包含活動企畫、身心療癒、文創實務、職業體驗、美學設計、智慧元宇宙應用及永續環境等5種系列別領域，幫助勞工及青年朋友們培育多元專長、賦能更優質的就業力。民眾可以在課程中獲得豐富的體驗和知識以提升自我，並對於個人成長、第二專長、社會參與和職業發展都有正面積極影響，鼓勵青年朋友提前培養就業軟實力，參加課程獲得啟發，找到自身適合的方向。