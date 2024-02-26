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竹市0-6歲市府養 2政策展現成果

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府取消好孕專車排富限制，今年放寬搭乘地點限制與搭乘時間。圖／竹市府提供
新竹市政府取消好孕專車排富限制，今年放寬搭乘地點限制與搭乘時間。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安選舉期間提出「0到6歲市府養」政見，市府昨強調，好孕專車與托育相關政策已初步展現成果，未來會再精進各項福利措施；民代則建議，公托與臨托數量仍不足，盼持續積極規畫。

市長高虹安說，以往好孕專車補助對象有排富條款，市府去年取消所得稅率20%以上無法申請的限制，經統計，去年整年共577名孕婦受益，今年放寬搭乘地點限制與搭乘時間，截至1月底已有102人領取乘車補助券，達去年服務量17%，這不但是正面回響，更反映市府的育兒福利政策有效提升市民生活幸福感。

國民黨議員吳旭豐指出，好孕專車的確應該取消排富，因之前使用率過低，市長高虹安延續前朝政策並改變是好事；對托育人員久任獎金部分他也肯定，能留住優質托育員，提升幼教環境。

吳旭豐說，今年市府總預算由高虹安市府編列，希望更要完善規畫幼保環境，盡速盤點現有空間，規畫設置公托與臨托，因為三區的數量仍然不足，希望能聽見民眾的聲音。

民進黨楊玲宜則說，好孕專車與全市一區一定點臨托目標都是前市長林智堅提出，謝謝市長高虹安採用好政策，也希望能繼續維持。

托育 高虹安

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