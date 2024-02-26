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竹北兒六公園入口設車阻 苦了輪椅族

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
近來民眾發現，竹北兒六公園周遭入口處被加裝S型車阻，質疑是變相禁止輪椅族、娃娃車進入。記者黃羿馨／攝影
近來民眾發現，竹北兒六公園周遭入口處被加裝S型車阻，質疑是變相禁止輪椅族、娃娃車進入。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市東平里兒六公園周遭入口處最近加裝S型車阻，民眾質疑是變相禁止輪椅族、娃娃車進入的路障，竹北市公所強調，一般輪椅和娃娃車皆可通過，但有身障人士認為「根本像在考駕照」，且有心硬闖的機車還是可進入，失去美意。

東平里長林顥峰指出，福佑宮香火鼎盛，初一、十五常有民眾參拜，貪圖方便把機車和汽車開上人行道，加上福佑宮前就是兒六公園，造成小朋友出入要和人車爭道相當危險，因此市公所加裝車阻。

竹北市公所表示，民眾反映兒六公園「路障」問題，經確認該設施為「車阻」，是依據市區道路及附屬工程設計標準設置，採90公分寬施作，一般輪椅寬約70公分、一般嬰兒車寬約40公分，皆可通行。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟親自測試過S型車阻，感嘆「就像考駕照一樣在為難身障者」，他說，自己患有肌肉萎縮症，隨著年紀增長，操作輪椅的靈活度會降低，常在過彎時不小心撞到，雨天路面濕滑也容易撞到，並非每個輪椅族都能靈活通過。

劉于濟說，曾有使用電動車代步的長輩陳情，因身車較長、駕駛動作不靈活，過不了S型路阻，雙胞胎娃娃車或雙人型娃娃車也無法通過，但好笑的是，若機車想硬闖仍可以騎過去，反而失去原本設置的意義。

「車阻變路障」確實成了民眾難題。東平里長林顥峰說，車阻有效阻擋汽車進入，但機車仍可進出，實在為難，會持續觀察、建議改善調整。

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