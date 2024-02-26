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桃園人本友善升級 168計畫啟動

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市推動人本友善168計畫，今年將改善行穿線和增設行人庇護島，也會在庇護島周圍設置轉彎導引線、反光貼紙和防撞桿，避免撞擊。圖為中壢區領航南路一段跟民權路口的行人庇護島。圖／桃園市交通局提供
桃園市推動人本友善168計畫，今年將改善行穿線和增設行人庇護島，也會在庇護島周圍設置轉彎導引線、反光貼紙和防撞桿，避免撞擊。圖為中壢區領航南路一段跟民權路口的行人庇護島。圖／桃園市交通局提供

桃園市交通局去年推動人本友善135計畫提升行人安全，昨宣布今年升級為「168計畫」，預計改善100處行穿線、設置60處標線型人行道並規畫80處截角綠鋪，其中行穿線改善計畫中的行人庇護島，因有車輛「撞島」引起疑慮；交通局回應，會在庇護島周圍設置轉彎導引線、反光貼紙和防撞桿，透過優化設計避免撞擊。

去年人本友善135計畫，完成逾100處行穿線退縮、30處標線型人行道設置、50處號誌行人早開時相。今年人本友善168計畫特別加強截角綠鋪，盼讓車輛轉彎時減速，以桃園區延平路與金門二街街角改善為例，利用截角路鋪增加行人等候空間，同時提醒轉彎車輛降速。

交通局長張新福表示，去年推動的行人早開時相仍會持續，計畫在學校周邊、公家機關、醫療院所及行人聚集較多場所，增設行人專用或早開時相，預計今年底可累積完成100處行人專用時相及600處行人早開時相。

部分路口行穿道很長，號誌等設施均以車輛為主。市府去年全面檢視，目前已改善中壢區領航南路一段與高鐵南路二段斜交路口，在路口增設庇護島，並將行穿線改採兩段式Ａ字型行穿線，消除轉彎車受Ａ柱死角影響；桃園區大興西路三段與國際路二段口等也將改善。

拚設行人庇護島同時，地方也反映「撞島」意外不時發生。議員彭俊豪說，中壢青埔先前曾有駕駛提早過彎，結果產生視線死角撞上庇護島。議員凌濤也說，設置庇護島雖可區隔汽車與一般行人的距離，但個別路段可能因視線昏暗、庇護島設置過低反而導致駕駛人擦撞。

張新福坦言，過去設置的庇護島因體積小不夠顯眼，加上夜晚視線模糊，容易形成死角，如八德和強路、延平路口也曾有計程車撞上；交通局記取教訓，後續設置的增加轉彎導引線，讓車輛遵循動線，另視情況設置防撞桿、反光貼紙並加強照明，避免車輛撞擊。

今年研議設置行人庇護島的地點至少包括中壢區中正路、志廣路、三民路一段口，桃園區大興西路二段與中埔二街口；蘆竹區南山路二段、桃園區慈文路與同安街口則設標線型人行道。

人行道 桃園 行人

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