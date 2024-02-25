歡迎毛小孩 竹市30店家申請動物友善標章認證

新竹市政府今天表示，為鼓勵店家友善寵物，規劃寵物友善店家標章申請計畫，目前已有30家店取得認證標章，民眾可上網查詢店家資訊，帶著毛小孩前往消費。

竹市府產業發展處今天發布新聞稿表示，去年提出動物友善環境營造改善及動物友善標章申請計畫，廣邀竹市各行各業加入，營造友善動物環境，獲得許多店家響應。

產發處表示，目前已有30家店取得認證標章，包括餐飲業、動物醫院、服飾業、景觀工程業等，相關店家資訊已彙整公布於「新竹市動物保護及防疫所」網站。

產發處指出，若店家擔心影響其他顧客權益，可額外制定動物入內規定，例如動物應置於提籠或推車內、視需要穿著生理褲等，讓飼主們可以配合遵守。

根據調查及民眾反映，產發處表示，許多飼主希望有更多動物友善餐廳，也有民眾期待飯店、民宿提供寵物一同入住等服務，盼有更多店家申請動物友善標章。